У Дворца спорта проходят масленичные гулянья: пончики меньше рубля, блины – от четырёх

Румяные блины, приготовленные под открытым небом и широкое разнообразие развлечений для детей и взрослых. У столичного Дворца Спорта развернулись масленичные гулянья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно зиму жители и гости столицы провожают с должным размахом.

Говорят, чем больше будет съедено блинов, тем лучше будет урожай, поэтому гости ярмарки не отказывают себе в удовольствии. Здесь представлены около 30 торговых точек со всевозможными яствами. Помимо лавок с блинами, которых большинство, можно угоститься фастфудом, узбекским пловом и шашлыками.

Цены более чем демократичные. Так, стоимость пончика составляет меньше рубля, прайс на блины начинается от четырех. Для детей подготовили порядка 20 аттракционов. Это батуты, картинг, надувные горки и другие.

София Цыценя: Ярмарка очень интересная. Большой выбор. В каждой лавке есть что-то свое, что-то интересное. Места для фотографий и для детей, много интерактива. Я узнала из интернета, а также знакомые подсказали, что будет здесь мероприятие.

Марина Саевич, директор коммунального унитарного предприятия «Минсквнешторгинвест»:

Мы стараемся совершенствоваться в своих методах работы, и, конечно, мы читаем социальные сети и всегда рады любым предложениям. В этот раз мы увеличили количество игровых зон для детишек.

Апогей проводов зимы состоится в воскресенье, 17 марта, в 16:50, сжиганием чучела. Торговля продолжится до 22:00.