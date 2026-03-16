Переговоры с делегацией Рязанской области прошли в правительстве Беларуси

Опыт взаимодействия Беларуси с российским регионом можно назвать показательным – подчеркнул в ходе встречи губернатор области Павел Малков. В условиях беспрецедентного санкционного давления стороны не просто сохраняют, но и ежегодно наращивают показатели взаимной торговли. Основным ориентиром служит план сотрудничества между Беларусью и Рязанской областью на 2025-2028 годы.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

Традиционно взаимодействие проходит по линии сельского хозяйства, по линии продовольствия, по линии промышленности. Процесс идет, изменения происходят, появляются различные дополнительные формы, в данном случае и совместные предприятия, и центры по обслуживанию той же белорусской техники. Очень важно для нас мнение клиентов, предприятий, которые пользуются этой техникой. Ситуация в последние годы на уровне правительства обсуждается очень настойчиво. У нас есть к чему стремиться. И нам важны не только крупные потребители, но и более мелкие.

По итогам переговоров состоялось подписание ряда документов, в частности соглашений о сотрудничестве по линии торгово-промышленных палат и промышленных организаций. Это поможет укрепить партнерство в приоритетных сферах.