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«Тушили квартиру и спасли человека. Это сказало, что я правильно устроился на работу»: пожарный-«Минчанин года» о первом выезде

09 сентября 2017 19:05
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Тревога, экстренный выезд, каждая секунда на счету. Работа «Минчанина года» Вадима Литвинова не терпит промедлений. Командир отделения пожарной аварийно-спасательной части № 2 Фрунзенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в профессии уже почти 20 лет.

Мужчина решил стать спасателем сразу после армии.

«Тушили квартиру и спасли человека. Это сказало, что я правильно устроился на работу»: пожарный-«Минчанин года» о первом выезде-1

Свой первый выезд Вадим помнит, словно он был вчера, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Вадим Литвинов, командир отделения пожарной аварийно-спасательной части № 2 Фрунзенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Минское городское управление МЧС»:
Этот выезд произошёл в 1999 году, когда я пришёл на работу. Тушили квартиру на первом этаже. И спасли тогда человека. Это ещё больше сказало о том, что я правильно устроился на работу.

За годы работы Вадим заслужил репутацию смелого и профессионального пожарного.

«Тушили квартиру и спасли человека. Это сказало, что я правильно устроился на работу»: пожарный-«Минчанин года» о первом выезде-4

Только за последний год он участвовал в ликвидации 100 пожаров и чрезвычайных ситуаций, где было спасено 9 человек. Однако, всё это было бы невозможно без крепкой команды. Подставить друг другу плечо, прийти на помощь, вместе спасти чью-то жизнь – сценарий действий настоящих профессионалов.
Андрей Рапицкий, командир отделения пожарной аварийно-спасательной части № 2 Фрунзенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Минское городское управление МЧС»:
За время нашей дружбы, которая длится уже порядка 15 лет, он не раз оказывал помощь и мне, и, вообще, всем своим товарищам.

Альберт Гарбуз, старший пожарный пожарной аварийно-спасательной части № 2 Фрунзенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Минское городское управление МЧС»:
Когда я пришёл 15 лет назад на службу в органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, мне Вадим показался, как положительный человек, на которого можно положиться.

И я старался брать с него пример.

«Тушили квартиру и спасли человека. Это сказало, что я правильно устроился на работу»: пожарный-«Минчанин года» о первом выезде-7

Он – ответственный, как командир отделения.
Вадим Литвинов, командир отделения пожарной аварийно-спасательной части № 2 Фрунзенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Минское городское управление МЧС»:
Это – наша работа такая.

Я не считаю это геройством или чем-то ещё.

# общество # День города в Минске-2017

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