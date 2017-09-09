«Тушили квартиру и спасли человека. Это сказало, что я правильно устроился на работу»: пожарный-«Минчанин года» о первом выезде

Свой первый выезд Вадим помнит, словно он был вчера, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Вадим Литвинов, командир отделения пожарной аварийно-спасательной части № 2 Фрунзенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Минское городское управление МЧС»: Этот выезд произошёл в 1999 году, когда я пришёл на работу. Тушили квартиру на первом этаже. И спасли тогда человека. Это ещё больше сказало о том, что я правильно устроился на работу.

Только за последний год он участвовал в ликвидации 100 пожаров и чрезвычайных ситуаций, где было спасено 9 человек. Однако, всё это было бы невозможно без крепкой команды. Подставить друг другу плечо, прийти на помощь, вместе спасти чью-то жизнь – сценарий действий настоящих профессионалов.

Андрей Рапицкий, командир отделения пожарной аварийно-спасательной части № 2 Фрунзенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Минское городское управление МЧС»:

За время нашей дружбы, которая длится уже порядка 15 лет, он не раз оказывал помощь и мне, и, вообще, всем своим товарищам.



Альберт Гарбуз, старший пожарный пожарной аварийно-спасательной части № 2 Фрунзенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Минское городское управление МЧС»:

Когда я пришёл 15 лет назад на службу в органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, мне Вадим показался, как положительный человек, на которого можно положиться.