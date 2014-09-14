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Туша мертвого льва обнаружена на кухне английского ресторана

14 сентября 2014 19:41
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Новости Великобритании. На неделе в Англии разгорелся скандал. Тушу льва в одном из ресторанов обнаружили инспекторы министерства здравоохранения. Название заведения пока не разглашается.

Однако известно, что находка хранилась вместе с замороженными овощами и кусками мяса, из которых готовили блюда для посетителей.

Владелец ресторана рассказал, что тушу хищника якобы подарил местный зоопарк, и заверил, что мясо животного планировали использовать как корм для собак. Так ли это, предстоит определить специалистам.

Впрочем, инспекторы не исключают, что мясо мертвого льва применялось при готовке некоторых блюд.

В продолжение темы о скандалах в сфере пищевой промышленности.

Напомним, несколько лет назад в Польше разгорелся так называемый «соленый» скандал. В пищевых продуктах на прилавках магазинов была обнаружена техническая соль.  Эта несладкая тема – стала главной топ-новостью для польских СМИ. Цена вопроса – практически тройная выгода. Подробности вы узнаете из видео.

 

 
# общество # Ресторан

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