Тротил - это не игрушка

В отношении студента третьего курса БГУ возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота взрывчатых веществ.Юноша хранил в своей квартире 22 грамма тротила и более 2 граммов пикриновой кислоты. Напомним, что 31 мая в Минске в квартире по улице Могилевской произошел взрыв. Его причиной стали проводимые студентом опыты с химреактивами. Молодой человек был доставлен с множественными осколочными ранениями в больницу. Следователи изъяли в квартире компьютер, химические реактивы и оборудование, а также тетрадь с записями по изготовлению петард. Мера пресечения в отношении молодого человека не избиралась. Проводится расследование.