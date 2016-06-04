Трижды делегат Всебелорусского собрания, чье агрохозяйство – одно из сильнейших в стране: «Сиюминутную отдачу нельзя получить»

Новости Беларуси. Герой нашего следующего сюжета – руководитель одного из передовых агрохозяйств Брестского региона. Совсем скоро он представит свою область на Всебелорусском народном собрании. Юрий Мороз – аграрий с 30-ти летним стажем. А значит, его опыт и знания сыграют не последнюю роль в развитии сельскохозяйственной отрасли страны.

Как получить хороший урожай? Как сохранить и выгодно продать? И как повысить надои? Юрий Мороз знает ответы на тысячи таких «как» в своем хозяйстве. Потому оно и стало одним из сильнейших не только в регионе – во всей стране.

Юрий Мороз, руководитель агрохозяйства, делегат 5-го Всебелорусского народного собрания:

Вот на каждой корове есть чип. Чип подошел на дойку, и мы об этой корове будем знать все. Сколько надоили мы молока утром, вечером.

А еще сколько съедено кормов и здорова ли буренка. Электронная система отслеживает буквально каждый шаг. 98% надоенного здесь молока со статусом «экстра», 75 тонн ежедневно идет на продажу. Глядя на то, в каких апартаментах животные, никому уже эти цифры не кажутся фантастикой. Хотя еще несколько лет назад о таком здесь могли только мечтать.

Юрий Мороз:

Сегодня это просто красота. Иногда наши скептики говорят: вон, построили столько ферм, деньги закопали, а отдачи нет. Неправда. Сиюминутную отдачу нельзя получить, но если бы мы этого не сделали, говорить сегодня об увеличении качества молока – это просто было бы нереально.

Как менялся агропромышленный комплекс, трижды делегат Всебелорусского собрания Юрий Мороз знает не понаслышке. Некогда уникальную доильную установку, в народе карусель, видел лишь на картинках. Сегодня это уже вполне обыденная, но очень нужная вещь. Сейчас здесь говорят о более высоких технологиях. Ведь сельскому хозяйству тоже есть куда развиваться. И аграрий с 30-летним стажем знает это как никто другой. В его деле важна каждая деталь.

Так же скрупулезно и с душой, по мнению агрария, надо подходить к каждой проблеме. Большой шаг вперед сделан, но актуальным в сельском хозяйстве остается далеко не один вопрос.

Юрий Мороз:

За эти пять лет сделана такая, это просто революция в развитии крупного рогатого скота. Перед этим развивали свиноводство, птицеводство. Хотя мы видим, что сегодня в республике это не столько актуально. Сегодня актуально молоко.

Под началом опытного руководителя сегодня работают почти 2 тысячи человек. И этот деловой союз, пожалуй, можно назвать счастливым.

Анатолий Козловский, начальник цеха животноводства:

С таким лидером работать очень легко, потому что он не отстает ни от последних рекомендаций. Если мы хотим какие-то новшества, он уже вперед нас все это знает. Поэтому с ним очень легко.

Опыт и знания Юрия Мороза и еще почти двух с половиной тысяч делегатов, которые приедут на Всебелорусское народное собрание, поможет выработать правильный курс развития целого государства. Курс на успех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.