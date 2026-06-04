Третий день крупнейшего аграрного форума СНГ – что в программе?
Инновации в АПК, новинки сельскохозяйственной техники и оборудования, лучшая продукция и новые контракты. Крупнейшая на пространстве Евразии специализированная выставка «Белагро-2026» продолжается в минском «БелЭкспо». Свои флагманские проекты представляют более полутысячи компаний из 12 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь можно увидеть абсолютно все: от беспилотных машин до умных гаджетов для ферм. Среди экспонатов – мембранный дозатор, который только в 2026 году вышел на наш рынок. Аппарат полностью автоматизирует подачу лекарств и витаминов в систему поения скота и птицы. Раньше дозировать препараты приходилось вручную, а умный прибор исключает любые ошибки.
Десятки делегаций, сотни компаний и большие контракты. «Белагро» продолжает работу в Минске.
Александр Боровский, представитель белорусского офиса группы компаний:
Дозатор начинает работать от протока воды без электричества. Как только животное начинает пить, начинает течь вода. И, соответственно, заданная дозировка лекарств подается строго в линию поения. Не больше, не меньше. Точность до 0,1 %.
Программа третьего дня обещает быть максимально зрелищной. Помимо работы деловых площадок, в графике – соревнования операторов строительной техники, дефиле лучших племенных козлов и баранов, а также битва профессионалов за титул «Лучший пахарь». Конкурс проходит вне городской черты. Теория уже позади, сегодня – сложная практика. Аграриям нужно идеально обработать контрольный участок земли. Также в программе – экстремальное трактор-шоу. Эти испытания на скорость и точность позволяют в полной мере оценить профессиональное мастерство вождения.
Станислав Карпович, начальник управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Регулярное проведение этого конкурса дает возможность оценивать уровень подготовки кадров, дает возможность рекламировать и популяризировать профессию тракториста-машиниста, которая сегодня у нас является самой почетной.
Масштабный аграрный форум продолжается, и одной из самых живых локаций выставки предсказуемо стала площадка под открытым небом. Со всей Беларуси на «БелЭкспо» привезли действительно лучшее элитное поголовье. Гости могут вживую увидеть рекордсменов отечественного животноводства – от холеных коров-рекордсменок до редких пород овец и коз.
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