Третий день крупнейшего аграрного форума СНГ – что в программе?

Инновации в АПК, новинки сельскохозяйственной техники и оборудования, лучшая продукция и новые контракты. Крупнейшая на пространстве Евразии специализированная выставка «Белагро-2026» продолжается в минском «БелЭкспо». Свои флагманские проекты представляют более полутысячи компаний из 12 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь можно увидеть абсолютно все: от беспилотных машин до умных гаджетов для ферм. Среди экспонатов – мембранный дозатор, который только в 2026 году вышел на наш рынок. Аппарат полностью автоматизирует подачу лекарств и витаминов в систему поения скота и птицы. Раньше дозировать препараты приходилось вручную, а умный прибор исключает любые ошибки.

Александр Боровский, представитель белорусского офиса группы компаний:

Дозатор начинает работать от протока воды без электричества. Как только животное начинает пить, начинает течь вода. И, соответственно, заданная дозировка лекарств подается строго в линию поения. Не больше, не меньше. Точность до 0,1 %.

Программа третьего дня обещает быть максимально зрелищной. Помимо работы деловых площадок, в графике – соревнования операторов строительной техники, дефиле лучших племенных козлов и баранов, а также битва профессионалов за титул «Лучший пахарь». Конкурс проходит вне городской черты. Теория уже позади, сегодня – сложная практика. Аграриям нужно идеально обработать контрольный участок земли. Также в программе – экстремальное трактор-шоу. Эти испытания на скорость и точность позволяют в полной мере оценить профессиональное мастерство вождения.