Сбор по территориальной обороне прошел в Витебской области

В Витебской области прошел сбор по территориальной обороне. В ходе практических занятий отработали действия по защите объектов и населенных пунктов, противодействию беспилотникам, созданию инженерных заграждений и организации взаимодействия различных служб в условиях возможных угроз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

К территориальной обороне предъявляются такие же жесткие требования, как к современной военной организации государства. С той лишь разницей, что в территориальной обороне проходят люди службу и выполняют задачи, непосредственно привязанные к тем местам, где они родились, выросли, в тех районах и сельских советах, где, собственно, находятся их жилища. Это, во-первых, стимулирует и повышает ответственность к выполнению задач. Во-вторых, максимально позволяет использовать их возможности по знанию местности, территории, условия того или иного региона. Ну и, в-третьих, это способствует накоплению соответствующих ресурсов в тех районах, которые у нас есть на территории страны.

Количество мероприятий по подготовке органов управления и подразделений территориальных войск в дальнейшем будет увеличиваться. На эти цели планируют направлять примерно треть ресурса военнообязанных. Так в каждой области уже проходят 3-4 командно-штабных учения в год.