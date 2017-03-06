Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 5 марта: Год науки в Беларуси

Новости Беларуси. 2017 год в Беларуси объявлен Годом науки. Основные цели: повышение роли науки в социально-экономическом развитии страны, создание благоприятных условий для сохранения и повышения научного потенциала, а также – формирование международного имиджа Беларуси, как страны, обладающей научным и человеческим капиталом. О деталях говорили в рамках ток-шоу «Что происходит».

Гости в студии:

Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси

Юрий Островский, заведующий лабораторией хирургии сердца РНПЦ «Кардиология», доктор медицинских наук, профессор, академик, главный внештатный кардиохирург Беларуси

Татьяна Якубович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Ольга Светлицкая, председатель Совета молодых учёных БелМАПО, руководитель Интернет-портала молодых учёных

Виктор Денисевич, инвестиционный менеджер

Игорь Белевич, бизнесмен