Тесто будет отличаться даже по цвету. Как проверяют муку на Несвижском хлебозаводе?

Новости Беларуси. Хорошее зерно – это хороший хлеб. После того, как урожай собран и высушен, он превращается в благоухающую выпечку. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Сейчас в выпечке хлеба – никаких случайностей. Технология выверена и отработана годами. Только на филиале Несвижского хлебозавода насчитывается более 15 видов изделий. Каждое – уникальное. Вся выпечка из натурального зерна с белорусских полей. За качество здесь ручаются. Кроме того, на заводе выпускают более 15 видов сладкой выпечки. Общий объём производства – свыше шести с половиной тысяч изделий ежесуточно. На производство одной партии нужно в среднем 24 часа. Ведь, чтобы получить хороший благоухающий хлеб, тесто замешивают сразу в несколько этапов.