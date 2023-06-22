Талай: «Наш приоритет – это те дети, которые сейчас находятся под огнём»

Новости Беларуси. В самом разгаре сезон летнего отдыха у школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 6 000 лагерей задействованы по всей стране. В каждом организована программа для активного и полезного отдыха.

В этом сезоне, в Год мира и созидания, акцент на гражданско-патриотическое воспитание. Задача – создать условия для формирования у детей и подростков духовных ценностей, привить интерес к изучению и сохранению историко-культурного наследия Родины. Всего за лето активно и с пользой отдохнут более 370 тысяч школьников.

В приоритете дети-сироты, дети оставшихся без попечения родителей, а также дети-инвалиды. Отечественная система оздоровления позволяет обеспечить не только внутренние потребности. Ежегодно Беларусь оказывает помощь нуждающимся из-за рубежа. Этот год не стал исключением и имеет большие успехи. Ребенок с ДЦП из Донбасса после реабилитации в Синеокой наконец-то пошел.

Алексей Талай, общественный деятель, директор благотворительного фонда:

Наш приоритет – это те дети, которые сейчас находятся под огнем, прежде всего. Дабы спасти им жизнь, здоровье, мы и запустили этот проект. Мы одна семья, когда дети из тяжелых регионов приезжают к нам в страну, имеют возможность восстановиться, получить некое расслабление и увидеть новые перспективы. Я персонально работаю с ними, у нас проходят встречи, уроки мужества с паралимпийцем. Это неоценимый вклад белорусского народа в будущее тех городов и сел. Эти дети возвращаются совсем другие.