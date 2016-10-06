«Такие движения ценятся. Это – идущее от души»: Соловьёв о поступке Фомочкина на Паралимпиаде

Владимир Соловьёв, журналист, теле- и радиоведущий в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Скажите, а чтобы составить впечатление о том, как живут люди – ну вот, к примеру, у Вас была бы возможность выхватить из общества три разных человека, Вы бы хотели, чтобы это были люди какого плана? Чем они должны заниматься?

Владимир Соловьёв:

В своё время очень забавно на эту тему ответил наш замечательный писатель.

Он сказал, что для того, чтобы узнать город, надо в нём поработать и заблудиться.

Вот, если у меня будет возможность и поработать, и заблудиться. А с кем из людей пообщаться? Да интересные люди в любой профессии, в любой специальности. И здесь всегда даже любопытно иногда бывает: поворот головы, взгляд, какая-то обронённая фраза.

И для российско-белорусских отношений скромный спортивный чиновник, который на Паралимпиаде взял наш флаг и пронёс, сделал столько, сколько не сделал бы ни один поэт, писатель и общественный деятель.

Потому что такие движения, они ценятся. Это вот что-то совершенно другое, идущее от души. И то, что господин Лукашенко его поддержал и высказал своё отношение, для нас тоже очень важно.