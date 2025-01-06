Священник, создавший музей подвига советских военнопленных в Масюковщине, удостоен премии Президента

Религиозные традиции укрепляют единство белорусского народа. Труды подвижников духовного возрождения отмечают ежегодно. Высокой награды за большой личный вклад в дело духовного просвещения и патриотического воспитания удостоен настоятель прихода храма Воздвижения Креста Господня в Минске протоиерей Олег Кунцевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церковь, в которой служит священник, возвышается у мемориала «Масюковщина». На месте, где в годы Великой Отечественной в лагере смерти были убиты не менее 80 тысяч военнопленных. В святыне в память о жертвах до сих пор звонят колокола и звучат литургии.

Путь к Богу у каждого свой, и не всегда он простой и прямой. Протоиерей Олег Кунцевич, настоятель прихода храма Воздвижения Креста Господня в Минске, духовный поиск начал в осознанном возрасте, в 28 лет. Сам он родом из Орши, учился в техническом колледже, работал в коммерческих организациях, занимал руководящие должности. А далее пришло переосмысление ценностей.

Протоиерей Олег Кунцевич, настоятель прихода храма Воздвижения Креста Господня в Минске:

Именно в процессе работы я пришел к Богу, убедившись лично, на собственном опыте, что Бог есть. Когда я поступил в семинарию, меня мало кто понял, мало кто поддержал, потому что никто не понимал, почему я оставил и такие должности, и такие перспективы, и уехал просто в Жировичский монастырь. Ценности у меня были другие уже к этому времени.

А следом были духовная семинария, профильная академия, кандидатская и монография. После выпуска получил предложение стать настоятелем строящегося храма, который расположился рядом с мемориальным комплексом «Масюковщинский лагерь смерти». Столкнувшись единожды с темой войны, признается священник, уже не останешься прежним. Захотелось узнать больше и заглянуть в прошлое. Началась серьезная поисковая работа. Протоиерей изучал архивы и собирал информацию по крупицам.