Судьба ребенка, выброшенного в Мачулищах: есть желающие стать девочке новыми родителями

Новости Беларуси. Сегодня сразу несколько белорусов изъявили желание усыновить ребенка, которого нашли в мусорном контейнере у многоквартирного дома в Мачулищах. Об этой истории мы рассказывали накануне.

28-летняя женщина родила у себя дома и сразу после этого выбросила дочь в мусоропровод на высоте седьмого этажа. Лишь чудом девочка осталась жива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Богдан, начальник управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Состояние ребенка стабилизировалось, поэтому надежда есть на то, что малыш поправится. Сегодня обращались два человека в больницу по поводу усыновления этого ребенка.