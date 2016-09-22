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Судьба ребенка, выброшенного в Мачулищах: есть желающие стать девочке новыми родителями

22 сентября 2016 16:58
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Новости Беларуси. Сегодня сразу несколько белорусов изъявили желание усыновить ребенка, которого нашли в мусорном контейнере у многоквартирного дома в Мачулищах. Об этой истории мы рассказывали накануне.

28-летняя женщина родила у себя дома и сразу после этого выбросила дочь в мусоропровод на высоте седьмого этажа. Лишь чудом девочка осталась жива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Богдан, начальник управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Состояние ребенка стабилизировалось, поэтому надежда есть на то, что малыш поправится. Сегодня обращались два человека в больницу по поводу усыновления этого ребенка.

# общество # Дети и родители # Елена Богдан

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