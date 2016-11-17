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Строительные площадки Минска будут контролировать сильнее

17 ноября 2016 17:42
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Новости Беларуси. В Минске усилят контроль за состоянием строительных площадок. По мнению городской власти, несмотря на проводимые мероприятия и привлечение к ответственности работников, еще остаются нерешенные проблемы в содержании строительных объектов.

Во время проверок отмечается неудовлетворительное содержание санитарно-бытовых помещений и несвоевременный вывоз строительных отходов.

Подобные случаи планируется свести к минимуму благодаря комплексу предстоящих мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Строительство

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