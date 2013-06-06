Страны СНГ готовятся к 70-летию Победы в Великой Отечественной

Новости Беларуси. О подготовке к знаменательной дате - 70-летию Победы в Великой Отечественной. Эту тему обсуждают в Минске эксперты стран Содружества.

Предлагается изготовить единые почётные ордена и медали для ветеранов, создать серию документальных фильмов о войне, провести радио и телемосты с однополчанами, а также эстафету победы вдоль госграницы стран СНГ. Постпреды также рассмотрят вопросы социальной поддержки участников и инвалидов войны.

После окончательного согласования проект плана направят на рассмотрение Совета глав государств Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.