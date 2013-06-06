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Страны СНГ готовятся к 70-летию Победы в Великой Отечественной

06 июня 2013 10:59
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Новости Беларуси. О подготовке к знаменательной дате - 70-летию Победы в Великой Отечественной. Эту тему обсуждают в Минске эксперты стран Содружества.

Предлагается  изготовить единые почётные ордена и медали для ветеранов, создать серию документальных фильмов о войне,  провести радио и телемосты с однополчанами, а также  эстафету победы вдоль госграницы стран СНГ. Постпреды также рассмотрят вопросы социальной поддержки участников и инвалидов войны.

После окончательного согласования  проект плана направят на рассмотрение Совета глав государств Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Беларусь помнит

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