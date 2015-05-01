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Стоковая ярмарка со скидками на товары от 30% до 70% открылась у Дворца спорта в Минске

01 мая 2015 10:35
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Новости Беларуси. 1 мая в Минске проходит стоковая ярмарка. На площадке около Дворца спорта свою продукцию представляют более 50 предприятий.

Все товары исключительно белорусского производства. Купить их можно по низким ценам: большинство продавцов выставило минимальную торговую наценку – всего 5%.

Кроме непродовольственных товаров, на прилавках широкий ассортимент колбас, копченостей, полуфабрикатов, рыбы и овощей. Помимо выгодных покупок для минчан подготовили культурно-развлекательную программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Барисевич, начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Скидки составляют от 30% до 70%. Это уже вторая подобная ярмарка. В этом году мы решили сделать эту ярмарку больше семейную. Мы представили детские площадки, продажа со скидками наших белорусских товаров, плюс выставили еще общепит, чтобы люди могли погулять, прийти с семьей, покушать.

# общество # Ярмарки в Минске # Сергей Барисевич

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