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Стенд в виде Большого театра с культурной программой. Что Беларусь представит на выставке в Шанхае?

30 октября 2023 19:34
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Беларусь представит продукцию на Китайской международной выставке импорта. Масштабное мероприятие состоится в начале ноября в Шанхае. Туда уже прибыл второй грузовой поезд Китай-Европа, который доставил экспонаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом году участие примут более 150 стран.

Стенд в виде Большого театра с культурной программой. Что Беларусь представит на выставке в Шанхае?-1

В 2023 году под брендом «Сделано в Беларуси» выступят более 70 компаний. Наши товары представят в двух тематических зонах, дизайн которых разрабатывали более двух месяцев. Так, страновой павильон оформят в стиле Большого театра Беларуси.

Стенд в виде Большого театра с культурной программой. Что Беларусь представит на выставке в Шанхае?-4

Наталья Кураш, директор «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты:
К китайской выставке, как и к любой другой, мы подошли достаточно внимательно, учитывая тот опыт, которые есть. Так как это страновой стенд, нам хотелось показать нечто, с чем ассоциируется Республикой Беларусь, нашими достопримечательностями. Мы уже неоднократно презентовали иные наши достопримечательности. В этом году выбор пал на Большой театр оперы и балета. И у нас будет культурная программа, где будут представлены артисты большого театра.

Стенд в виде Большого театра с культурной программой. Что Беларусь представит на выставке в Шанхае?-7

Товарооборот между Минском и Пекином растет. С начала года он достиг почти 6 миллиардов долларов. И это далеко не предел. Огромный потенциал развития белорусско-китайского сотрудничества понимают и отечественные производители. Они настроены на более тесное сотрудничество с партнерами из Поднебесной.

Какие товары Беларусь представили на выставке – подробнее в видеоматериале.

# Выставка # общество # Арина Верховская # Фотофакт

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