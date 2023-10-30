Стенд в виде Большого театра с культурной программой. Что Беларусь представит на выставке в Шанхае?

Беларусь представит продукцию на Китайской международной выставке импорта. Масштабное мероприятие состоится в начале ноября в Шанхае. Туда уже прибыл второй грузовой поезд Китай-Европа, который доставил экспонаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом году участие примут более 150 стран.

В 2023 году под брендом «Сделано в Беларуси» выступят более 70 компаний. Наши товары представят в двух тематических зонах, дизайн которых разрабатывали более двух месяцев. Так, страновой павильон оформят в стиле Большого театра Беларуси.

Наталья Кураш, директор «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты:

К китайской выставке, как и к любой другой, мы подошли достаточно внимательно, учитывая тот опыт, которые есть. Так как это страновой стенд, нам хотелось показать нечто, с чем ассоциируется Республикой Беларусь, нашими достопримечательностями. Мы уже неоднократно презентовали иные наши достопримечательности. В этом году выбор пал на Большой театр оперы и балета. И у нас будет культурная программа, где будут представлены артисты большого театра.