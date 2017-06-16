Старт жизни в вышиванках: новорожденные в Могилеве получили распашонки с национальным орнаментом

Новости Беларуси. Первые в жизни подарки. Распашонки с национальным орнаментом получили новорожденные в Могилеве от волонтеров БРСМ и движения «Доброе сердце». 16 июня в городском роддоме на свет появились 10 малышей. Для них вышиванка – это своеобразный шифр, послание от наших предков, призванное оберегать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дружной и вполне многочисленной компанией идем в городской роддом Могилева – с цветами, шариками и распашонками, украшенными национальной белорусской символикой. Как раз в это время у младенцев закончилось кормление и они готовы к встрече гостей.

Маленькая Даша только что покушала и спокойно дает маме себя перепеленать. Не капризничает. Вот она – новый гражданин страны, рожденный накануне Дня Независимости.