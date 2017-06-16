Старт жизни в вышиванках: новорожденные в Могилеве получили распашонки с национальным орнаментом
Новости Беларуси. Первые в жизни подарки. Распашонки с национальным орнаментом получили новорожденные в Могилеве от волонтеров БРСМ и движения «Доброе сердце». 16 июня в городском роддоме на свет появились 10 малышей. Для них вышиванка – это своеобразный шифр, послание от наших предков, призванное оберегать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дружной и вполне многочисленной компанией идем в городской роддом Могилева – с цветами, шариками и распашонками, украшенными национальной белорусской символикой. Как раз в это время у младенцев закончилось кормление и они готовы к встрече гостей.
Маленькая Даша только что покушала и спокойно дает маме себя перепеленать. Не капризничает. Вот она – новый гражданин страны, рожденный накануне Дня Независимости.
Татьяна Карпова, молодая мама:
Моя Даша очень спокойный ребенок, как папа. Внешне похожа на меня.
Мама и папа Даши заранее приготовили для своей девочки гардероб. А теперь в нем найдется и место для такой яркой необычной распашонки.
Торжественный момент под звуки детского плача. Малыши хоть и чувствуют важность события, но им уже приходит время спать. Таких распашонок хватит всем. Активисты БРСМ и волонтеры движения «Доброе сердце» приобрели их за свои деньги и нанесли национальный орнамент. Старинный символ, который служит оберегом для белорусов.
Молодая мама:
Очень приятно. Все-таки это первый подарок у моего малыша.
Молодая мама:
Это так неожиданно, это от чистого сердца.
Анна Дашкевич, второй секретарь областного комитета ОО «БРСМ»:
Национальный орнамент у нас не просто так. Он символизирует солнце, как начало всего живого, начало жизни. И мы надеемся, что эти распашонки с орнаментом будут служить не только небольшим сувениром, подарком, но и оберегом.
В Могилевском городском роддоме за последний год появились на свет 3,5 тысячи младенцев. Это и есть результат поддержки государства и уверенность родителей в завтрашнем дне.
Павел Скипор, заместитель главного врача Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:
Проводится реконструкция родильного дома. Блок «Б» идет под реконструкцию. По его окончании будет реконструирован весь родильный дом.
До третьего июля волонтеры обещают побывать во всех роддомах страны, распашонки с вышивкой получат сотни младенцев.