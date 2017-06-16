Прямой эфир

Старт жизни в вышиванках: новорожденные в Могилеве получили распашонки с национальным орнаментом

16 июня 2017 16:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первые в жизни подарки. Распашонки с национальным орнаментом получили новорожденные в Могилеве от волонтеров БРСМ и движения «Доброе сердце». 16 июня в городском роддоме на свет появились 10 малышей. Для них вышиванка – это своеобразный шифр, послание от наших предков, призванное оберегать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дружной и вполне многочисленной компанией идем в городской роддом Могилева – с цветами, шариками и распашонками, украшенными национальной белорусской символикой. Как раз в это время у младенцев закончилось кормление и они готовы к встрече гостей.

Маленькая Даша только что покушала и спокойно дает маме себя перепеленать. Не капризничает. Вот она – новый гражданин страны, рожденный накануне Дня Независимости.

Старт жизни в вышиванках: новорожденные в Могилеве получили распашонки с национальным орнаментом-1

Татьяна Карпова, молодая мама:
Моя Даша очень спокойный ребенок, как папа. Внешне похожа на меня.

Мама и папа Даши заранее приготовили для своей девочки гардероб. А теперь в нем найдется и место для такой яркой необычной распашонки.

Старт жизни в вышиванках: новорожденные в Могилеве получили распашонки с национальным орнаментом-4

Торжественный момент под звуки детского плача. Малыши хоть и чувствуют важность события, но им уже приходит время спать. Таких распашонок хватит всем. Активисты БРСМ и волонтеры движения «Доброе сердце» приобрели их за свои деньги и нанесли национальный орнамент. Старинный символ, который служит оберегом для белорусов.

Старт жизни в вышиванках: новорожденные в Могилеве получили распашонки с национальным орнаментом-7

Молодая мама:
Очень приятно. Все-таки это первый подарок у моего малыша.

Старт жизни в вышиванках: новорожденные в Могилеве получили распашонки с национальным орнаментом-10

Молодая мама:
Это так неожиданно, это от чистого сердца.

Старт жизни в вышиванках: новорожденные в Могилеве получили распашонки с национальным орнаментом-13

Анна Дашкевич, второй секретарь областного комитета ОО «БРСМ»:
Национальный орнамент у нас не просто так. Он символизирует солнце, как начало всего живого, начало жизни. И мы надеемся, что эти распашонки с орнаментом будут служить не только небольшим сувениром, подарком, но и оберегом.

В Могилевском городском роддоме за последний год появились на свет 3,5 тысячи младенцев. Это и есть результат поддержки государства и уверенность родителей в завтрашнем дне.

Старт жизни в вышиванках: новорожденные в Могилеве получили распашонки с национальным орнаментом-16

Павел Скипор, заместитель главного врача Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:
Проводится реконструкция родильного дома. Блок «Б» идет под реконструкцию. По его окончании будет реконструирован весь родильный дом.

До третьего июля волонтеры обещают побывать во всех роддомах страны, распашонки с вышивкой получат сотни младенцев.

# общество # Сергей Вишневский # Дети и родители # Юрий Прокопенко

Другие новости рубрики

Все новости
Влад Бумага, J:Tsmok, Юлия Годунова: блогеры Беларуси о своей популярности
16 июня 2017 14:39

Влад Бумага, J:Tsmok, Юлия Годунова: блогеры Беларуси о своей популярности

Это так неожиданно, от чистого сердца: акция «Подари новорожденному вышиванку» прошла в Могилеве
16 июня 2017 14:19

Это так неожиданно, от чистого сердца: акция «Подари новорожденному вышиванку» прошла в Могилеве

Гигантский самовар посреди улицы, из которого льется только холодная вода, появился в Вилейском районе
16 июня 2017 14:00

Гигантский самовар посреди улицы, из которого льется только холодная вода, появился в Вилейском районе