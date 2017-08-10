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Стараемся, чтобы люди были окружены заботой: главный инженер Минского лесопаркового хозяйства об отдыхе городан на пляже

10 августа 2017 15:53
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Новости Беларуси. Курорт рядом с домом. На пляжах Пристоличья – отдых на любой вкус, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Стараемся, чтобы люди были окружены заботой: главный инженер Минского лесопаркового хозяйства об отдыхе городан на пляже-1

К летнему сезону сюда завезли тысячи кубометров песка и заменили полторы сотни кабинок для переодевания, скамеек и зонтиков. Есть где отдохнуть и большим компаниям. За чистотой следят работники лесопаркового хозяйства. На пляжах организован отдельный сбор мусора и ежедневно работает уборочная машина.

Алексей Коляго, главный инженер Минского лесопаркового хозяйства:
Гостей столицы и жителей приглашаем на наши пляжи всегда, стараемся, чтобы отдых людей был окружен заботой, чтобы было чисто. Люди это чувствуют. Становится с каждым годом легче ухаживать за этими пляжами, общество становится более сознательным. Когда стараешься, люди это видят.

Стараемся, чтобы люди были окружены заботой: главный инженер Минского лесопаркового хозяйства об отдыхе городан на пляже-4

Чтобы отдых не закончился трагедией, сотрудники МЧС напоминают об элементарных правилах безопасности. Спасатели внимательно следят за ситуацией вблизи рек и водоемов, чтобы в случае необходимости вовремя прийти на помощь.

Стараемся, чтобы люди были окружены заботой: главный инженер Минского лесопаркового хозяйства об отдыхе городан на пляже-6

Анастасия Швайбович, официальный предствитель Минского областного управления МЧС:
С начала года по оперативным данным на территории Минской области утонуло 28 человек, из низ двое детей. Хотелось бы напомнить элементарные правила безопасности: купаться только в специально оборудованных местах, не заплывать за ограничительные знаки, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не прыгать с дамб, мостов, пристаней.

# общество # Фотофакт # Социальная инфраструктура # Анастасия Швайбович # Алексей Коляго

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