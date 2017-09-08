Становление Минска сквозь времена: научный форум «Связь поколений» прошел в городской ратуше

Новости Беларуси. Помнит ли современное поколение историю Минска и гордится ли своим городом? Эти и другие темы объединили под одной крышей юных любителей истории. Научный форум «Связь поколений» прошел в городской ратуше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дата проведения выбрана неслучайно. Эта встреча приняла эстафету торжеств, посвященных юбилею Минска. Выступить с докладом смогли не только столичные школьники, но и ребята из других городов.