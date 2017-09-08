Становление Минска сквозь времена: научный форум «Связь поколений» прошел в городской ратуше
Новости Беларуси. Помнит ли современное поколение историю Минска и гордится ли своим городом? Эти и другие темы объединили под одной крышей юных любителей истории. Научный форум «Связь поколений» прошел в городской ратуше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дата проведения выбрана неслучайно. Эта встреча приняла эстафету торжеств, посвященных юбилею Минска. Выступить с докладом смогли не только столичные школьники, но и ребята из других городов.
Олег Евсеев, заместитель начальника отдела Минского городского института развития образования:
Мы именно затрагиваем историческое развитие нашего города. 950 лет – это очень много для нашего города, это такая глобальная дата. Дети именно заинтересованы показать, найти что-то новое, что в дальнейшем может помочь даже науке.
Елена Мелешко, преподаватель истории средней школы № 217:
Я обучаю своих детей любить родину, я обучаю их внимательно знать историю своего рода, потому что все исходит из семьи. И поэтому то, что дети интересуются и выходят на городской уровень, на международный уровень со своими работами, для меня как преподавателя это очень большая честь.
Научный форум стал хорошей проверкой знаний юных исследователей. Работы молодых историков теперь будут включены в сборник, который выпустят в честь 950-летия Минска.