Стало известно, что будет с «белорусскими Мальдивами»

Новости Беларуси. Экономический эффект от безвиза ожидают и в целом в Волковысском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Экономический эффект от безвиза ожидают и в целом в Волковысском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А пока улучшают дороги, гостиницы, общепит, агроусадьбы. Вишенкой на торте должны стать меловые карьеры, которые называют «белорусскими Мальдивами».
Дмитрий Юшин, заместитель председателя Волковысского райисполкома:
Прорабатываем вопрос с «Красносельскстройматериалами» с целью организовывать групповое посещение наших «Мальдив». Прокладывает безопасные пути, смотровую площадку.
Очередную волну безвизовых туристов здесь ожидают в новогодние дни. В санаториях уже почти все путевки распроданы. Для отдыхающих готовят не только лечение, но и праздничные экскурсии по еще неизведанному району.
«После Москвы просто великолепно». Почему иностранцы приезжают в белорусские санатории