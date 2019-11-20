Стало известно, что будет с «белорусскими Мальдивами»

Новости Беларуси. Экономический эффект от безвиза ожидают и в целом в Волковысском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А пока улучшают дороги, гостиницы, общепит, агроусадьбы. Вишенкой на торте должны стать меловые карьеры, которые называют «белорусскими Мальдивами».

Очередную волну безвизовых туристов здесь ожидают в новогодние дни. В санаториях уже почти все путевки распроданы. Для отдыхающих готовят не только лечение, но и праздничные экскурсии по еще неизведанному району.

«После Москвы просто великолепно». Почему иностранцы приезжают в белорусские санатории