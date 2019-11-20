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Стало известно, что будет с «белорусскими Мальдивами»

20 ноября 2019 19:08
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Новости Беларуси. Экономический эффект от безвиза ожидают и в целом в Волковысском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стало известно, что будет с «белорусскими Мальдивами»-1

А пока улучшают дороги, гостиницы, общепит, агроусадьбы. Вишенкой на торте должны стать меловые карьеры, которые называют «белорусскими Мальдивами».

Стало известно, что будет с «белорусскими Мальдивами»-4

Дмитрий Юшин, заместитель председателя Волковысского райисполкома:
Прорабатываем вопрос с «Красносельскстройматериалами» с целью организовывать групповое посещение наших «Мальдив». Прокладывает безопасные пути, смотровую площадку.

Стало известно, что будет с «белорусскими Мальдивами»-7

Очередную волну безвизовых туристов здесь ожидают в новогодние дни. В санаториях уже почти все путевки распроданы. Для отдыхающих готовят не только лечение, но и праздничные экскурсии по еще неизведанному району.

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# Туризм # общество # Дмитрий Юшин # Фотофакт

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