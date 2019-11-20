«После Москвы просто великолепно». Почему иностранцы приезжают в белорусские санатории

Новости Беларуси. Двухтысячного безвизового туриста-курортника встретили в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юбилейную цифру с начала года зафиксировали в санатории Волковысского района, который всего лишь полторы недели назад вошел в безвизовую зону «Гродно-Брест». А вообще в 2019 году в наших здравницах настоящий бум иностранцев по безвизу. Секрет такого эффекта разгадала корреспондент Галина Буро.

– Еще раз поздравляю, и от нас на память вам сувениры.

– Dziękuję bardzo!

Друзья Кшиштоф и Хенрик, можно сказать, разделили звание двухтысячного безвизового туриста-курортника. Оба поляка бизнесмены, один из Лодзи, второй из Плоцка. Встречаются на отдыхе, и неизменно в Беларуси. Говорят, стоимость оздоровления такая же, как в Польше, но спектр процедур шире, те же грязи по свойствам лучше. Приходилось тратиться лишь на визу, но и эта статья расходов теперь неактуальна.

Кшиштов Хлевински, турист (Польша):

Нам удобнее приезжать без виз. Она и денег стоит, и изготавливают ее как минимум неделю. А пропуск безвизовый нам достался практически бесплатно, платили только за оформление. А значит, сэкономленные деньги можем потратить на оздоровление и лечение.

Хенрик Ошмяловски, турист (Польша):

Я также, как и коллега, 18-й раз уже приезжаю. Я супердовольный процедурами и обслуживанием. Все очень милые, доброжелательные. Природа здесь похожа на польскую, мы ходили за грибами, на рыбалку. С удовольствием приезжаем в Беларусь!

По новым правилам в нашей стране без визы иностранец может находиться до 15 дней. Раньше было лишь 10, и эта новинка пришлась на руку именно санаториям, ведь курс лечения минимум две недели. И вот результат – в здравницах настоящий бум туристов.

Галина Буро, корреспондент:

Особенно распробовали иностранцы белорусские СПА-процедуры. Они у гостей в топе. Например, на этот бесконтактный массаж выстраиваются очереди. Это действительно очень приятно!

Белорусским здравницам действительно есть что предложить и чем удивить. Мощная лечебная база. Визитная карточка – грязелечение, радоновые ванны, уникальная процедура вытяжки позвоночника (к слову, ее делают лишь в трех санаториях страны), аквамассаж, магнитотурботрон. Туристы шутят: хочется все.

Наталья Акаченкова, туристка (Россия):

Я второй раз, считайте, здесь. Первый раз что меня поразило в этом санатории: когда ты попадаешь на территорию, вот этот свежайший воздух, чистейший, сосны. После Москвы просто великолепно.

Расширение безвизовой зоны на пять районов Гродненской области как новая страница в санаторно-курортном лечении. Иностранцам проще приехать, а значит, турпоток растет. Измерить его можно прибылью.