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Сроки призыва на срочную военную службу в Беларуси изменены

20 мая 2011 12:09
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Речь идет о смещении временных рамок. Так, отправлять призывников в войска будут не в январе и июле, а в мае и ноябре. Резервистов призовут в ноябре.

Чтобы перейти со старой системы на новую, летом новобранцы пополнят ряды внутренних войск МВД, органов погранслужбы, госбезопасности.

Что касается Вооруженных Сил, то срочников направят только в отдельные подразделения.

Постепенный переход на новую систему увеличит время на подготовку и сдачу школьных экзаменов и поступление в ВУЗы. Нововведение учитывает новую концепцию национальной безопасности и повысит эффективность подготовки Вооруженных Сил, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Куприк, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Как таковой этап подготовки войск в зимних условиях подразделений не проходил, а проходил в более мягких условиях. А зимы у нас достаточно суровые, и готовиться к выполнению поставленных задач в зимних условиях нам просто необходимо. Это была самая первая необходимая проблема, которую нам нужно было решать.

# общество

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