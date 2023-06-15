SPF-защита, кондиционер и обильное питьё. Как ухаживать за волосами летом?

Защита волос от солнца летом – очень актуальный вопрос. Ведь в это время как брюнетки, так и блондинки сталкиваются с проблемой выгорания локонов. Под воздействием солнечных лучей они не только теряют цвет, но и меняют структуру – становятся более сухими и ломкими.

Сара Мокей, эксперт в реконструкции волос:

Лето считается самым сложным периодом для поддержания красоты волос. Уход должен включать в себя продукты, способствующие сохранению цвета волос и увлажнению. И обязательно каждый день нужно использовать средства с SPF-защитой, уровень которой должен быть не ниже 15.

Длительное воздействие морской воды и ультрафиолетовых лучей приводит к тому, что даже здоровые пряди теряют свою силу и насыщенность цвета. Сара Мокей:

После каждого купания в море волосы необходимо промывать проточной водой. При выборе средств по уходу за волосами, необходимо обращать внимание на уровень SPF-защиты. Акцент на уход нужно делать с увлажнением, питанием, потому что летом волосы выгорают, влага испаряется.

Увлажнение должно быть разносторонним: важно использовать увлажняющий бальзам-кондиционер, носить в сумочке несмываемый уход и не забывать им пользоваться, а еще много пить. Так волосы будут получать достаточное количество жидкости и изнутри, и снаружи. Сара Мокей:

На активном солнце не рекомендуется ходить с влажными волосами, так как происходит процесс испарения влаги и структуры волоса. И также стоит помнить, что летом страдают не только волосы, но и кожа головы, поэтому необходимо носить головные уборы, желательно чтобы они были дышащие. Мыть голову нужно по мере необходимости, летом она будет жирниться чаще, так как сальные железы работают активнее. Спреи с SPF-защитой необходимо обновлять каждые два часа. Феном необходимо сушить волосы только теплым воздухом, не горячим и не холодным.