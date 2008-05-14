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Специалистов для учреждений культуры Таджикистана будут готовить в Беларуси

14 мая 2008 14:39
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Об этом сообщил в Минске министр культуры Таджикистана.

Такая договорённость достигнута в ходе переговоров руководителей культурных ведомств двух стран. В целом, обсуждались многие аспекты развития сотрудничества между  государствами.

В Беларуси сейчас проходят Дни культуры Таджикистана. В программе  - выставки работ художников, кинопоказы, встречи с известными людьми. Торжественная церемония открытия и гала-концерт мастеров искусств состоятся в Белгосфилармонии завтра.

К слову, Дни культуры Таджикистана в нашей республике проходят впервые. Это ответный шаг таджикской стороны - Дни культуры Беларуси прошли там в 2007 году.

# общество # Международное сотрудничество # Беларусь-Таджикистан

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