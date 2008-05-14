Специалистов для учреждений культуры Таджикистана будут готовить в Беларуси

Об этом сообщил в Минске министр культуры Таджикистана.

Такая договорённость достигнута в ходе переговоров руководителей культурных ведомств двух стран. В целом, обсуждались многие аспекты развития сотрудничества между государствами.

В Беларуси сейчас проходят Дни культуры Таджикистана. В программе - выставки работ художников, кинопоказы, встречи с известными людьми. Торжественная церемония открытия и гала-концерт мастеров искусств состоятся в Белгосфилармонии завтра.

К слову, Дни культуры Таджикистана в нашей республике проходят впервые. Это ответный шаг таджикской стороны - Дни культуры Беларуси прошли там в 2007 году.

