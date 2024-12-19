Спасатели из Зимбабве проходят обучение на белорусской технике
В Беларуси можно получить помощь, поддержку и повысить квалификацию абсолютно в любой сфере представителям всех дружественных стран. Знание языка для этого не обязательно. Есть переводчик. Да и профессионалы всегда найдут возможность объяснить, как и что работает. Как раз в эти дни спасатели из Зимбабве поднимаются у нас по карьерной лестнице. На самом деле они учатся покорять пожарную автолестницу белорусского производства. Современную технику поставят в Зимбабве в начале следующего года, осталось объяснить зарубежным коллегам все премудрости эксплуатации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Противопожарная коллаборация, или африканский привет зимней Беларуси. Алеся Иванова наблюдала за процессом обучения.
Так начинается учебное занятие зимбабвийских спасателей в Беларуси. На неидеальном, но вполне понятном английском языке преподаватель Университета гражданской защиты МЧС Никита Баев раздает задание иностранным коллегам. У них всего неделя, чтобы освоить современную технику. Ноу-хау белорусских машиностроителей – пожарная автолестница – всего за несколько лет не только вытеснила с отечественного рынка европейские аналоги, но и собирается покорить Африканский континент.
Никита Баев, преподаватель кафедры специальной подготовки Университета гражданской защиты МЧС:
Данный экземпляр автомобиля сделан для специфики работы в Зимбабве. Она праворульная. И высота ее подъема максимальная – 32 метра. Грузоподъемность – в качестве крана можно использовать – от двух тонн. Используется для проведения спасательных работ на высотных зданиях и на высоте, для транспортировки спасателей на верхние этажи здания, а также проведения боевого развертывания на верхние этажи здания.
Начальник пожарной охраны города Мутаре Ллойд Муджахо продолжает семейную династию спасателей. В Беларуси впервые. И, несмотря на непривычную для себя температуру, стойко выполняет все поставленные задачи, от подъема и спуска пожарных до эвакуации пострадавших с использованием автолестницы.
Алеся Иванова, корреспондент:
Ллойд, что было самым сложным в обучении?
Ллойд Муджахо, начальник пожарной охраны города Мутаре (Зимбабве):
Очевидно, это погодные условия. В Беларуси они значительно отличаются от Зимбабве. У нас нет минусовой температуры. Также можно отметить языковой барьер. Но нам повезло, у нас очень хороший переводчик. Ну и самое сложное, конечно, само обучение. Ранее мы никогда не работали на такой современной технике. Это для нас новый опыт, которому мы безумно рады и благодарны за него.
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