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Это касается каждого белоруса. Как Минск ориентирован на приоритеты, которые озвучил Президент в Послании?

08 апреля 2023 09:57
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Новости Беларуси. Минск как территория реализации самого важного для развития страны. Как столица ориентирована на приоритеты, которые озвучил Президент во время Послания белорусскому народу и парламенту? Как сохранить народное единство, историческую правду, суверенитет, традиционные и семейные ценности?

Все это обсудили эксперты на площадке ток-шоу «Большой город». Смотрите в воскресенье, 9 апреля, в 10:00.

Это касается каждого белоруса. Как Минск ориентирован на приоритеты, которые озвучил Президент в Послании?-1

Придание импульса партийному строительству. Единомышленники и конкуренты – как развернется борьба за влияние и авторитет среди партийцев?

Это касается каждого белоруса. Как Минск ориентирован на приоритеты, которые озвучил Президент в Послании?-4

Партия – это прежде всего борьба за власть.

Готовимся к важным политическим событиям. В преддверии избирательной кампании – 2024 все ли обещанное выполнили депутаты?

Это касается каждого белоруса. Как Минск ориентирован на приоритеты, которые озвучил Президент в Послании?-7

У нас все делается честно, прозрачно. И народ верит, идет, голосует, выбирает.

Студенческие отряды – как попасть в обойму и к чему готовиться, если хочешь работать на ответственных для страны объектах?

Это касается каждого белоруса. Как Минск ориентирован на приоритеты, которые озвучил Президент в Послании?-10

В 2022 году мы трудоустроили около 12 тысяч человек. Я думаю, что в этом году мы эту планку преодолеем и еще больше окажем содействие в трудоустройстве молодежи.

Что дают встречи с молодежью? И как распознать настоящих лидеров мнений среди обычных студентов?

Это касается каждого белоруса. Как Минск ориентирован на приоритеты, которые озвучил Президент в Послании?-13

Этим ребятам постоянно что-то надо, какая-то инициатива от них прет, какие-то идеи постоянно.

Люди, которым не нужны полномочия, чтобы заниматься благоустройством и помогать депутатам. Какова роль энтузиастов от народа?

Это касается каждого белоруса. Как Минск ориентирован на приоритеты, которые озвучил Президент в Послании?-16

Как будем работать и отдыхать? Чем ответим западной культуре?

Это касается каждого белоруса. Как Минск ориентирован на приоритеты, которые озвучил Президент в Послании?-19

Самое главное, мы должны помнить те наши христианские праздники, которые прописаны нашими дедами и прадедами.

Это касается каждого белоруса. Как Минск ориентирован на приоритеты, которые озвучил Президент в Послании?-22

Екатерина Забенько, СТВ:
Придумывать ничего не надо – все есть.

Смотрите ток-шоу «Большой город» 9 апреля в 10:00.

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Екатерина Забенько # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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