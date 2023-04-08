Это касается каждого белоруса. Как Минск ориентирован на приоритеты, которые озвучил Президент в Послании?

Все это обсудили эксперты на площадке ток-шоу « Большой город ». Смотрите в воскресенье, 9 апреля, в 10:00.

Новости Беларуси. Минск как территория реализации самого важного для развития страны. Как столица ориентирована на приоритеты, которые озвучил Президент во время Послания белорусскому народу и парламенту? Как сохранить народное единство, историческую правду, суверенитет, традиционные и семейные ценности?

Придание импульса партийному строительству. Единомышленники и конкуренты – как развернется борьба за влияние и авторитет среди партийцев?

Готовимся к важным политическим событиям. В преддверии избирательной кампании – 2024 все ли обещанное выполнили депутаты?

Студенческие отряды – как попасть в обойму и к чему готовиться, если хочешь работать на ответственных для страны объектах?

У нас все делается честно, прозрачно. И народ верит, идет, голосует, выбирает.

В 2022 году мы трудоустроили около 12 тысяч человек. Я думаю, что в этом году мы эту планку преодолеем и еще больше окажем содействие в трудоустройстве молодежи.

Что дают встречи с молодежью? И как распознать настоящих лидеров мнений среди обычных студентов?