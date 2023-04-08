Это касается каждого белоруса. Как Минск ориентирован на приоритеты, которые озвучил Президент в Послании?
Новости Беларуси. Минск как территория реализации самого важного для развития страны. Как столица ориентирована на приоритеты, которые озвучил Президент во время Послания белорусскому народу и парламенту? Как сохранить народное единство, историческую правду, суверенитет, традиционные и семейные ценности?
Все это обсудили эксперты на площадке ток-шоу «Большой город». Смотрите в воскресенье, 9 апреля, в 10:00.
Придание импульса партийному строительству. Единомышленники и конкуренты – как развернется борьба за влияние и авторитет среди партийцев?
Партия – это прежде всего борьба за власть.
Готовимся к важным политическим событиям. В преддверии избирательной кампании – 2024 все ли обещанное выполнили депутаты?
У нас все делается честно, прозрачно. И народ верит, идет, голосует, выбирает.
Студенческие отряды – как попасть в обойму и к чему готовиться, если хочешь работать на ответственных для страны объектах?
В 2022 году мы трудоустроили около 12 тысяч человек. Я думаю, что в этом году мы эту планку преодолеем и еще больше окажем содействие в трудоустройстве молодежи.
Что дают встречи с молодежью? И как распознать настоящих лидеров мнений среди обычных студентов?
Этим ребятам постоянно что-то надо, какая-то инициатива от них прет, какие-то идеи постоянно.
Люди, которым не нужны полномочия, чтобы заниматься благоустройством и помогать депутатам. Какова роль энтузиастов от народа?
Как будем работать и отдыхать? Чем ответим западной культуре?
Самое главное, мы должны помнить те наши христианские праздники, которые прописаны нашими дедами и прадедами.
Екатерина Забенько, СТВ:
Придумывать ничего не надо – все есть.
Смотрите ток-шоу «Большой город» 9 апреля в 10:00.