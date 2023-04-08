«Это символично». В Советском районе Минска во время субботника появилась аллея «Мира и созидания»

Новости Беларуси. Продуктивный выходной или как проходит «зеленая» кампания в районах столицы. Традиционно белорусы сегодня, 8 апреля, вышли на субботник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поработали на славу: в Советском районе родилась аллея «Мира и созидания». Около 20 лип было высажено силами сотрудников ЖКХ, депутатского корпуса, молодежи и представителей общественности. Разместилась аллея на улице Куйбышева вблизи 30-й гимназии.

Кристина Рабченя, студентка Минского финансово-экономического колледжа:

Я каждый год практически участвую в таких мероприятиях. Для меня это уже стало какой-то традицией. Мне кажется, что через пару лет я буду прогуливаться вдоль этой аллеи со своими детьми и рассказывать о том, как было весело в студенческие годы и как это круто.

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я хотел подчеркнуть, что именно то, что мы вместе, и люди старшего поколения, и молодые ребята, создаем замечательный облик нашей столицы. И это символично.

Алла Санковская, первый заместитель главы администрации Советского района:

Сейчас мы еще поедем на Мирошниченко. Вдоль МКАД высаживаем сегодня более 60 деревьев, 500 кустарников. Там у нас работают студенты БНТУ, БГУИР. Вообще, сегодня у нас еще в сквере Восточном студенты работают, здесь школьники тоже помогают, убирают зеленые зоны. Одним словом, очень много мест у нас в районе – все не перечислишь.