Сотрудники ГАИ Минской области проводят рейды по стихийным мини-рынкам

Бизнес на обочине. Правоохранители Минской области проводят рейды по стихийным мини-рынкам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Столбцовском районе часто продавцы-садоводы размещают свои торговые точки на обочине. Выбор широкий, но крайне небезопасный ассортимент. Это как покупать кота в мешке. Опасны такие придорожные точки и для автомобилистов. Ведь покупатели-водители замедляют движение, чтобы лучше рассмотреть товар и останавливают машины, тем самым мешают другим участникам дорожного движения. Поэтому несанкционированная торговля на постоянном контроле у сотрудников Госавтоинспекции.

Андрей Лейко, инспектор дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции:

Обследуем автомобильные дороги на наличие неустановленных мест для торговли. Ответственность за которую предусмотрена статьей 18.29 – штраф от 2 до 5 базовых величин. Санкции предусмотрены от 2 до 5, но могут повлечь за собой более тяжкие последствия, а именно: создание аварийных ситуаций, так как автомобили останавливаются на обочине, не смотрят на проезжую часть, сразу выходят из автомобиля, также выбегают дети на проезжую часть.