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Сотрудники ГАИ Минской области проводят рейды по стихийным мини-рынкам

10 июля 2024 18:49
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Бизнес на обочине. Правоохранители Минской области проводят рейды по стихийным мини-рынкам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сотрудники ГАИ Минской области проводят рейды по стихийным мини-рынкам-1

Так, в Столбцовском районе часто продавцы-садоводы размещают свои торговые точки на обочине. Выбор широкий, но крайне небезопасный ассортимент. Это как покупать кота в мешке. Опасны такие придорожные точки и для автомобилистов. Ведь покупатели-водители замедляют движение, чтобы лучше рассмотреть товар и останавливают машины, тем самым мешают другим участникам дорожного движения. Поэтому несанкционированная торговля на постоянном контроле у сотрудников Госавтоинспекции.

Сотрудники ГАИ Минской области проводят рейды по стихийным мини-рынкам-4

Андрей Лейко, инспектор дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции:
Обследуем автомобильные дороги на наличие неустановленных мест для торговли. Ответственность за которую предусмотрена статьей 18.29 – штраф от 2 до 5 базовых величин. Санкции предусмотрены от 2 до 5, но могут повлечь за собой более тяжкие последствия, а именно: создание аварийных ситуаций, так как автомобили останавливаются на обочине, не смотрят на проезжую часть, сразу выходят из автомобиля, также выбегают дети на проезжую часть.

Сотрудники ГАИ Минской области проводят рейды по стихийным мини-рынкам-7

В Столбцовском районе для торговли на дорогах отведены специальные места. Здесь есть навесы и прилавки для мини-рынков. А также дорожный карман, чтобы водитель мог остановиться, при этом не мешая движению.

# Торговля # общество

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