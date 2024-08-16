Сотни молодых лейтенантов Военной академии Беларуси и вузов РФ участвуют в специализированных сборах

В частях и соединениях с выпускниками Военной академии и армейских факультетов гражданских вузов проводятся специализированные сборы. Они сдают нормативы, исследуют передовые тактические приемы и модели управления подчиненными. Теоретические знания закрепляют на практике в учебных точках

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Показываем то новое, что было введено в программу боевой подготовки. В ходе сборов они, выпускники не только Военной академии, но и факультетов и вузов Российской Федерации, и мы для себя проводим контрольный срез подготовки по основным предметам обучения. И мы понимаем, какой вуз, где и как готовил. Вот у них с сегодняшнего дня будут проверки по 10 предметам боевой подготовки, и после этого мы сделаем выводы, на что обращать внимание, какие указания давать командирам бригад, где доработать.

Военнослужащие сил специальных операций готовы выполнить любые боевые задачи на земле и в небе, вне зависимости от времени, места и других условий.