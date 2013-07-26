Соседские войны. Пенсионерка против детей: будет ли снесена детская площадка?

Двор, прилегающий к дому №14 по улице Тикоцкого в Минске, невелик. Ещё не так давно детям негде было поиграть на улице. Не было даже обычных качелей, не говоря уже о площадке для мини-футбола и хоккея. Юрий обратился к соседям с проектом местного масштаба: благоустроить во дворе детскую территорию. Люди откликнулись: собрали деньги, купили и установили оборудование, домики, беседку, обнесли территорию для игр небольшим забором. В палисаднике появился декоративный колодец и мельница. Инициативу приветствовали районные власти. Приезжало телевидение, ЖЭС гордился своими жильцами.

Но счастье длилось недолго. Первый удар нанесла пенсионерка, квартира которой находится в удалении от площадки, которую даже не видно из окон женщины, так как обзору мешает небольшое строение на территории двора. Суть претензий пенсионерки состояла в том, что дети мешают ей, так как уж очень громко кричат. Жалобы полетели во все инстанции. В начале Юрий платил штрафы, а затем суд постановил оборудование убрать, забор снести. Первыми под снос пошли беседка и забор…

Сергей Шпак, житель дома №14 по улице Тикоцкого г. Минска:

Площадка, конечно, была, как в обычных дворах Минска. Но появился у нас инициатор строительства улучшенной площадки, с этого всё и началось. Было собрание, собрали некоторую сумму на строительство. Почти все сдали деньги. Сейчас во дворе разобрали заборчик и ограждение, сам Юрий их убрал, демонтировал беседку полностью и начал демонтировать детские домики. Как утверждает администрация Первомайского района в своём письме, это демонтироваться всё не будет – ни детские домики, ни футбольное поле. ни всё остальное. Но восстанавливать пока не собираются тоже никак.

Ксения Кобаса, адвокат Минской областной юридической консультации №2:

Любое решение суда, в первую очередь, должно быть основано на нормах закона. И в данной ситуации – к сожалению или к счастью, я с ней не знакома в подробностях, – если суд вынес такое решение, значит, дело было не только в письме бабушки. Если бы было 20 писем от разных бабушек, но было бы соблюдено законодательство, и у суда не было бы юридических легальных оснований выносить подобное решение, я думаю, оно бы не было вынесено. Прежде чем затеять такую инициативу, которая будет требовать финансовых и эмоциональных вложений, первое, что должен сделать любой человек, это обратиться за юридической консультацией. Чтобы вам подробно, можно в письменном виде, расписали, что вам необходимо сделать для того, чтобы достичь цели.

Сергей Шпак:

Разрешение есть, мы согласовали всё с архитектором Первомайского района. Но, насколько я понял, в согласовании нет той самой беседки.

Тариэл Майсурадзе, певец:

Допустим, беседка была согласована, и дети стали там играть. Что теперь помешало бы бабушке? Голоса детей?

Мария Потапова, жительница дома №14 по улице Тикоцкого г. Минска:

Могу только предположить, что в беседке, как ей кажется, собираются алкоголики. Лично я их не видела. У меня два маленьких ребёнка. Когда построили эту беседку, я сама с детьми, с коляской в плохую погоду ходила туда.

Виталий Воднев, шоумен:

Мы ищем решение конфликта вообще не в той отрасли, где находится сам конфликт. Юристы занимаются поиском буквы закона. Милиция должна гонять алкоголиков по вечерам, которые там выпивают. Это всё составные части этого конфликта. В чём конфликт? Бабушка, одинокая, неудовлетворённая жизнью, пенсией, ещё чем-то.

Виталий Воднев: «Мы ищем решение конфликта вообще не в той отрасли, где находится сам конфликт. В чём конфликт? Бабушка, одинокая, неудовлетворённая жизнью, пенсией, ещё чем-то.»

Надежда Циркун, кандидат психологических наук:

Я согласна с вами. Нужно выяснить потребность человека, что хочет человек. Если потребность будет удовлетворена, он будет спокоен и счастлив. А до тех пор, пока не удовлетворена потребность, человек будет возмущаться.

Тариэл Майсурадзе:

Моё мнение такое: если суд рассматривал этот вопрос и если это богоугодное и обществу угодное дело, то можно было решить этот вопрос, вызвав сначала экспертов и спросив, возможно ли согласовать строительство беседки или это нарушает закон или общественный порядок. И решить этот вопрос, узаконить это, чтобы любимое место детей не разрушать. Но бабушка бы всё равно осталась неудовлетворена. У меня во дворе установлены с момента построения этого дома детские лавочки, там собираются днём школьники, 8- и 11-классники, курят, пьют матом ругаются… А вечером – алкоголики, и мой ребёнок слышит всё это. Что мне тоже теперь писать заявление?

Андрей Минич, подполковник милиции, заместитель начальника РУВД Первомайского района г. Минска:

Что касается этого случая, действительно, эта гражданка обращалась и в районное Управление внутренних дел, и лично ко мне тоже обращалась. Она попросила убрать беседку, но это не входит в компетенцию милиции. Я могу сказать, что мы встречаемся ежемесячно с ней по различного рода причинам. От неё поступило уже где-то больше сотни жалоб. Причина, по которой она требует всё это убрать, это то, что дети мешают ей отдыхать. Может быть это оттого, что бабушка не участвовала в обсуждении вопроса застройки территории.

Андрей Минич: «Эта гражданка обращалась и в районное Управление внутренних дел, и лично ко мне тоже обращалась. От неё поступило уже где-то больше сотни жалоб.»

Надежда Циркун:

Просто надо помнить: человек в своей жизни руководствуется тремя видами норм. Психологическая норма – самая размытая, неопределённая. Нравственная норма – это хорошо и плохо. Вот дети шумят – хорошо, а алкоголики шумят – плохо. Юридическая – самая жёсткая. И бабушка, и дедушка – любой человек должен начинать с неё процесс и заканчивать. Тогда он не будет вовлекаться в самые разнообразные ситуации, потому что психологически мы все разные. Почему люди пишут жалобы? Потому что когда они вступают оппонентами друг другу, им надо увеличить свой вес, а чтобы увеличить свой вес, надо кого-то привлечь на свою сторону. Что мне группа жильцов, весь дом? Я суд на свою сторону привлеку! Государство на моей стороне, и всё.

Тариэл Майсурадзе:

Главное, чтобы государство со стороны правоохранительных органов не рассматривало любого человека как изначально виновного.

Ксения Кобаса:

Государство в лице правоохранительных органов либо других каких-то органов при получении обращения любого гражданина по закону об обращениях граждан должно отреагировать на это обращение. Вынесли ведь решение снести беседку не за шум. Здесь не бабушка против дома. Здесь, скорее всего, самовольная постройка. Бабушка ни при чём. Рано или поздно это выяснилось бы.

Ирена Гудиевская, фотохудожник:

Мало того, она может развалиться, может быть небезопасна, в том числе. Бабушка просто подала сигнал.

Виталий Воднев:

Чиновник обязан ответить на каждое письмо. А бабушка прислала не одно письмо, а сто. Просто им надоело отвечать. И в её пользу вынесли решение, потому что она их закидала этими письмами. Эта беседка – это частный случай, одно из ста писем этой бабушки. Поэтому здесь надо не беседку смотреть, а человеческий фактор, вызвать к ней специалиста, психолога. Нужно оказать этой бабушке помощь, не ругать её, а понять её, и тогда всё станет лучше.

Андрей Минич:

Если брать наше районное управление, то в течение суток минимум 30 сообщений в сутки поступает по поводу того, что шумит сосед, громко играет музыка, бегают дети и так далее. Здесь законодательная основа урегулирована, у нас статья административного кодекса, называется она «Нарушение правил пользования жилыми помещениями». Рассмотрение этих материалов входит в компетенцию жилищно-коммунальных служб. Милиция может выехать на место, разобраться, чтобы не было конфликтной ситуации, и передать заявление дальше в коммунальные службы. Они занимаются дальше этим вопросом.

Тамара Бунта, главный редактор журнала «Алеся»:

Во время передачи неоднократно прозвучали две группы нарушителей – это дебоширы и дети. Вы заметили, что мы уже детей относим к группе дебоширов, которые нарушают наше спокойствие? Месяц назад раздался телефонный звонок, и меня спросили: «Будете ли вы завтра дома?». Я спросила, в чём дело. Ответили, что ко мне хотят придти обследовать квартиру и составить акт. как потом оказалось, звонок был из ЖЭСа. Я почему-то решила, что это какой-то социологический опрос, тестирование и спросила: «А что у вас за акция?». А мне говорят: «На вас жильцы написали заявление, у вас очень шумно в квартире». Ну, честно говоря, конечно, в квартире у нас шумно. У нас трое внуков, из них двоим по 2,5 года. У детей есть такой возраст – от двух до четырёх лет, когда они растут и энергия просто «прёт». Они не ходят, а бегают, не сидят, а прыгают. этот возраст надо перерасти. Конечно, у соседа нет внуков, это не дедушка, это мужчина в полном расцвете сил, который работает по графику «день-ночь – два дня дома», и ему, наверное, надо отдыхать. Я его, конечно, по-человечески понимаю. Но постоянно говорить «сядьте», «не прыгайте», «не бегайте» я своим внукам не могу. Кто растит детей, тот поймёт. Мой сосед он тоже не глупый, грамотный человек. Он же не написал, что дети мешают ему бегать. Он написал, что у нас нарушена звукоизоляция пола, и он требует перестелить полы. Мы же все живём в многоэтажных домах. Мы слышим, когда наши соседи ссорятся, когда плачет соседка по ночам, когда кто-то стонет и причитает, когда мать ругается на ребёнка. Но почему-то всё это терпим, мы понимаем. А когда мы пишем заявление? Когда кто-то смеётся, веселится, играет музыка.

Тамара Бунта: «Мы же все живём в многоэтажных домах. Мы слышим, когда наши соседи ссорятся, когда плачет соседка по ночам, когда кто-то стонет и причитает, когда мать ругается на ребёнка. Но почему-то всё это терпим, мы понимаем. А когда мы пишем заявление? Когда кто-то смеётся, веселится, играет музыка.»

Виталий Воднев:

Надо начинать с себя. Если у тебя сосед за стенкой кричит, какая первая мысленная реакция? Разобраться. Либо пойти к нему либо позвонить в милицию. Ни у кого не возникает мыслей о том, что нужно сесть на диван и улыбнуться. Я лично так и решаю проблемы со своими соседями. В доме, где я живу, сверху живёт пара пенсионеров, бабушка с дедушкой. Если честно, первые пару месяцев они мне жутко мешали. У них стоит швейная машинка, они постоянно что-то там шьют и строчат вдвоём. Однажды, когда дед шил ночью (я пришёл из клуба с работы в 3 часа ночи), лёг спать, до четырёх провалялся и понял, что невозможно заснуть. Я пошёл к нему, позвонил в дверь. Оказывается, он даже не знал, что соседям это слышно. Он когда увидел меня в четыре часа ночи в трусах на лестничной клетке, он сказал: «Извините, пожалуйста, я больше не буду, со скольки мне шить?».

С проблемами соседских войн сталкиваются не только белорусы. Как решают такие проблемы за границей?

Одна из звукозаписывающих компаний Великобритании выпустила в продажу диск, специально предназначенный для мести шумным соседям. В инструкции написано: «Этот диск нужен для того, чтобы сохранить вам рассудок». Теперь любой британец, услышав, что его соседи ругаются, бьют посуду или смотрят телевизор чересчур громко, в отместку может включить диск. Достаточно только выбрать нужный трек. Это может быть шум дрели и перфоратора, звук вечеринки с участием не менее двухсот человек, бурный оргазм, шум поезда, барабанный бой, человеческие вопли, громкий цокот каблучков, бесконечный стук дверей, вой собаки, занятие на скрипке, плач новорождённого, несмолкаемый звонок телефона, крик петуха. Выбранный звук рекомендуется включить на полную громкость часа на два, а самим на это время выйти погулять. Оказывается, ничто человеческое не чуждо, чопорным и утончённым подданным английской королевы.

Ирена Гудиевская:

Я вообще миролюбивый человек, и конфликты я стараюсь решать по-дружески. Когда ты живёшь в доме и там находится много людей, когда ты не один, уже начинается с соседом конфликт. Просто раньше эти конфликты не выносились на телевидение. Они точно так же решались в суде, просто мы этого не знали. Это зависит от человека и нашего общества. Мы должны быть сами культурными людьми и максимально сглаживать эти конфликты.

Андрей Минич: «У нас есть 39 статья жилищного кодекса, которая предусматривает выселение жильцов без предоставления другой жилплощади в случае систематического нарушения правил пользования жилыми помещениями.»

Андрей Минич:

Предусмотрена статья административного кодекса «Распитие напитков в общественном месте» или «Появление в общественном месте в пьяном виде». Если во дворе распивают спиртные напитки, можно вызвать милицию или обратиться к участковому. Для всех остальных случаев (дети бегают, курят в подъезде) предусмотрена статья «Нарушение правил пользования жилыми помещениями». По этой статье составляет протоколы ЖЭС. Но если шумят в вечернее или ночное время, обычно вызывают сотрудников милиции. Предусмотрена ответственность административная по этой статье и довольно существенная – от 10 до 30 базовых величин, то есть штраф до 3 млн рублей. Но кроме этого, у нас есть ещё 39 статья жилищного кодекса, которая предусматривает выселение жильцов без предоставления другой жилплощади в случае систематического нарушения правил пользования жилыми помещениями. В начале следующего года вступают в силу изменения в жилищном кодексе, там имеется аналогичная статья 85. Там предусмотрено, что если 3 и более протоколов было составлено и вина жильца подтверждена, он может быть по иску заинтересованных лиц выселен из этой квартиры.

Тамара Бунта:

Меня очень задело, когда подполковник, перечисляя правонарушения, сказал фразу «дети бегают». Это правонарушение? Мне кажется, нет. Это может породить кучу заявлений. Я считаю, что нужно быть добрее. Добрее к детям, добрее к соседям.

Андрей Минич:

Все административные правонарушения – это умышленные нарушения каких-либо прав и установленных ограничений. В этом случае нужно доказать, что ребёнок специально, умышленно нарушает нормы. Но я думаю, что вряд ли в 2,5 года он умышленно мешает соседям. Поэтому милиция и разбирается или жилищно-коммунальные службы, есть ли состав преступления. Но заявления мы принимаем и проводим проверку всё равно. Я хотел бы посоветовать всем мирным путём это всё решать.

Тамара Бунта: «Меня очень задело, когда подполковник, перечисляя правонарушения, сказал фразу «дети бегают». Это правонарушение? Мне кажется, нет.»

Надежда Циркун:

Каждый человек инстинктивно защищает свою территорию. Территорией можно считать и вид из окна, который нам близок и дорог. Когда проникают звуки, это расценивается инстинктивно, бессознательно, как проникновение кого-то на нашу территорию и захват нашей территории. Поэтому сразу же у нас возникает агрессивно-оборонительная реакция. С точки зрения психологии, есть только 5 вариантов того, как мы можем поступать. Есть избегание – ушёл из дома или закрыл голову подушкой, есть приспособление – терпеть, есть компромисс – это метод частичных уступок, но это не решение конфликта. Самый частый способ – это конкуренция. Конкуренция – это победить во что бы то ни стало, доказать свою точку зрения, уничтожить противника и так далее. Самый эффективный способ – это сотрудничество, но он и самый трудоёмкий. Это переговоры. Поэтому я бы нам всем пожелала устанавливать сотрудничество, чтобы мы могли нашу общую территорию, наш общий дом сделать гораздо лучше и комфортнее.

Ксения Кобаса: «Я думаю, что лучший способ решения конфликта – это побольше и почаще разговаривать друг с другом.»

Ксения Кобаса:

Я думаю, что лучший способ решения конфликта – это побольше и почаще разговаривать друг с другом, со своей семьёй и со своими соседями, потому что суд – это очень тяжёлый процесс, это большие материальные затраты и огромные психологические затраты каждого из участников процесса. Поэтому лучше разговаривать друг с другом, а если решили сделать что-нибудь полезное, хорошее, во избежание таких вот последствий, проконсультируйтесь, и проблем у вас, юридических зацепок для ваших оппонентов не будет.