Сосед постоянно распыляет краску для обуви в подъезде. Разрешено ли это законом?

Новости Беларуси. На вопросы зрителей программы «Добро пожаловаться» отвечает юрист.

Людмила (г. Гродно):

В подъезде сосед постоянно распыляет краску для обуви. Разрешены ли его действия законом?

Дарина Гулюта, юрист:

В соответствии с правилами пользования жилыми помещениями, правилами содержания жилых и вспомогательных помещений, граждане обязаны соблюдать установленные для проживания санитарно-эпидемиологические и технические требования, требования пожарной безопасности, а также иные требования.