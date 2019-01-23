Прямой эфир

Сосед постоянно распыляет краску для обуви в подъезде. Разрешено ли это законом?

23 января 2019 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На вопросы зрителей программы «Добро пожаловаться» отвечает юрист.

Людмила (г. Гродно):
В подъезде сосед постоянно распыляет краску для обуви. Разрешены ли его действия законом?

Дарина Гулюта, юрист:
В соответствии с правилами пользования жилыми помещениями, правилами содержания жилых и вспомогательных помещений, граждане обязаны соблюдать установленные для проживания санитарно-эпидемиологические и технические требования, требования пожарной безопасности, а также иные требования. 

# Соседи # общество # Дарина Гулюта

Другие новости рубрики

Все новости
Снежный челлендж стартовал в Минске
22 января 2019 18:47

Снежный челлендж стартовал в Минске

«Во главе угла всегда стоят национальные интересы». 100 лет отмечает белорусская дипломатическая служба
22 января 2019 18:01

«Во главе угла всегда стоят национальные интересы». 100 лет отмечает белорусская дипломатическая служба

«Всего доброго» и бросает трубку». Пострадавшие в ДТП под Сморгонью возмущены действиями перевозчика
22 января 2019 16:58

«Всего доброго» и бросает трубку». Пострадавшие в ДТП под Сморгонью возмущены действиями перевозчика