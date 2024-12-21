Снег, дождь и гололедица – синоптики рассказали, какую погоду ждать в Беларуси

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.
О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.
В начале недели республика будет находиться под влиянием фронтальных разделов, которые смещаются с Западной Европы, в результате чего пройдут осадки различной интенсивности в виде снега, мокрого снега и дождя.
В дальнейшем фон атмосферного давления будет расти и осадки постепенно прекратятся. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Местами ожидаются слабые туман и гололед. Преобладающая температура воздуха ночью ожидается от -6 до +2, днем от -3 до +4.