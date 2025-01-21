Латвия рискует попасть под санкции ЕС из-за невыполнения климатических целей

Латвия не достигает целей в области энергетики и климата и может оказаться под санкциями ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для реализации плана необходимы дополнительные инвестиции – не менее 13 миллиардов евро, однако сейчас выделено чуть меньше 4 миллиардов. Политики оправдываются, что ресурсы бюджета ограничены, а текущая активность не дает уверенности в возможности привлечения достаточного объема частных инвестиций. Продолжая действовать в нынешнем темпе, Латвия рискует не выполнить взятые обязательства.