Каждый день новый маршрут не менее 15 км. Один день с чистильщиками объявлений

Чистота – визитная карточка Минска. И в этом немалая заслуга Александра Лагового. Марафет на опорах контактной сети он наводит уже больше года. Незаконную рекламу снимает легким движением скребка. Александр Лаговой, чистильщик:

Понимаете, становится все больше игроков. Мы их называем игроки.

Почему? Александр Лаговой:

Потому что у них определенный бизнес. Новая специальность «чистильщик опор» в штате «Минсктранса» появилась во время подготовки ко II Европейским играм. Результат налицо. Остановки пестрят намного меньше.

Ольга Курьян, главный экономист филиала «Служба энергохозяйства государственного предприятия «Минсктранс»:

У нас на сегодняшний день 9 штатных единиц. Это обеспечение людей пенсионного возраста и студенты могут подрабатывать, потому что специального образования не требуется. Василий Михайлович решил на пенсии не скучать и влился в ряды «мистеров чистоты». Встает с жаворонками и уже в 6 утра начинает борьбу с расклейщиками.

Каждый день у чистильщиков новый маршрут. Наматывают не менее 15 км, зато всегда в тонусе. Непогода также в плюс. Мокрые объявления сходят, как по маслу. А вот в жару засохшую рекламу «клещами не вытянуть». Из-за гор мусора приходиться постоянно затачивать «орудие труда». Александр Лаговой:

Мы их счищаем и краска повреждается, потом это красить приходится. Это другие службы покраски занимаются.

Василий Кардымон, чистильщик:

Наклейщики – такой контингент, если видишь молодого, так он удирает, а уже которые взрослее, есть наглые, так подходит ко мне и говорит: «А что ты мне сделаешь». Я же драться не полезу. Задержать нарушителей чистильщики не имеют права, но снять на телефон и передать в милицию вполне. 99% объявлений «деньги в долг». Какие самые смешные объявления вам попадались? Василий Кардымон:

«Куплю оленьи рога».

Не обходится и без «варвариных коз», «гаданий-приворотов» и даже знакомств. И смех, и слезы. Ольга Курьян:

Здесь бороться надо не со следствием, а с самой проблемой. Некоторые используют специальную песчаную смесь, которую добавляют в краску, чтобы объявления не клеились, но тоже наклеивают на скотч, что еще зачастую хуже. Сетку-рабицу натягивают вокруг, но эстетически это не совсем красиво.

Следить за расклейщиками уже начали на остановках вблизи станции метро «Каменная Горка» и улице Аранской. В планах установить видеокамеры еще в 20 местах и отправлять записи в РУВД. За нарушение Закона «О рекламе» грозит штраф до 50 базовых величин, но и это многих не останавливает.