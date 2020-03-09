Прямой эфир

Каждый день новый маршрут не менее 15 км. Один день с чистильщиками объявлений

09 марта 2020 08:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Чистота – визитная карточка Минска. И в этом немалая заслуга Александра Лагового. Марафет на опорах контактной сети он наводит уже больше года. Незаконную рекламу снимает легким движением скребка.

Александр Лаговой, чистильщик:
Понимаете, становится все больше игроков. Мы их называем игроки.

Каждый день новый маршрут не менее 15 км. Один день с чистильщиками объявлений-1

Почему?

Александр Лаговой:
Потому что у них определенный бизнес.

Новая специальность «чистильщик опор» в штате «Минсктранса» появилась во время подготовки ко II Европейским играм. Результат налицо. Остановки пестрят намного меньше.

Каждый день новый маршрут не менее 15 км. Один день с чистильщиками объявлений-4

Ольга Курьян, главный экономист филиала «Служба энергохозяйства государственного предприятия «Минсктранс»:
У нас на сегодняшний день 9 штатных единиц. Это обеспечение людей пенсионного возраста и студенты могут подрабатывать, потому что специального образования не требуется.

Василий Михайлович решил на пенсии не скучать и влился в ряды «мистеров чистоты». Встает с жаворонками и уже в 6 утра начинает борьбу с расклейщиками.

Каждый день новый маршрут не менее 15 км. Один день с чистильщиками объявлений-7

Каждый день у чистильщиков новый маршрут. Наматывают не менее 15 км, зато всегда в тонусе. Непогода также в плюс. Мокрые объявления сходят, как по маслу. А вот в жару засохшую рекламу «клещами не вытянуть». Из-за гор мусора приходиться постоянно затачивать «орудие труда».

Александр Лаговой:
Мы их счищаем и краска повреждается, потом это красить приходится. Это другие службы покраски занимаются.

Каждый день новый маршрут не менее 15 км. Один день с чистильщиками объявлений-10

Василий Кардымон, чистильщик:
Наклейщики – такой контингент, если видишь молодого, так он удирает, а уже которые взрослее, есть наглые, так подходит ко мне и говорит: «А что ты мне сделаешь». Я же драться не полезу.

Задержать нарушителей чистильщики не имеют права, но снять на телефон и передать в милицию вполне. 99% объявлений «деньги в долг».

Какие самые смешные объявления вам попадались?

Василий Кардымон:
«Куплю оленьи рога».

Каждый день новый маршрут не менее 15 км. Один день с чистильщиками объявлений-13

Не обходится и без «варвариных коз», «гаданий-приворотов» и даже знакомств. И смех, и слезы.

Ольга Курьян:
Здесь бороться надо не со следствием, а с самой проблемой. Некоторые используют специальную песчаную смесь, которую добавляют в краску, чтобы объявления не клеились, но тоже наклеивают на скотч, что еще зачастую хуже. Сетку-рабицу натягивают вокруг, но эстетически это не совсем красиво.

Каждый день новый маршрут не менее 15 км. Один день с чистильщиками объявлений-16

Следить за расклейщиками уже начали на остановках вблизи станции метро «Каменная Горка» и улице Аранской. В планах установить видеокамеры еще в 20 местах и отправлять записи в РУВД. За нарушение Закона «О рекламе» грозит штраф до 50 базовых величин, но и это многих не останавливает.

Каждый день новый маршрут не менее 15 км. Один день с чистильщиками объявлений-19

Так, самым эффективным методом является ручная очистка, и труд наших героев бесценен.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт # общество

Другие новости рубрики

Все новости
«Стало жить не так ярко. Даже в личной жизни начались проблемы». Как пережить эмоциональное выгорание
09 марта 2020 07:48

«Стало жить не так ярко. Даже в личной жизни начались проблемы». Как пережить эмоциональное выгорание

Из Гомеля до мыса Рока в Португалии. Белорус на мотоцикле добрался до самой западной точки Европы
09 марта 2020 07:27

Из Гомеля до мыса Рока в Португалии. Белорус на мотоцикле добрался до самой западной точки Европы

Раньше за помощью пациенты ездили в клиники Могилёва. Новый ангиографический комплекс появился в Бобруйске
09 марта 2020 06:57

Раньше за помощью пациенты ездили в клиники Могилёва. Новый ангиографический комплекс появился в Бобруйске