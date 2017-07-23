Прямой эфир

«Слоеный пирог» от ГАИ: на трассе в Гомельской области на 150 км установили 12 фиксирующих скорость устройств

23 июля 2017 10:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 12 фиксирующих устройств на 150 километров дороги – в Гомельской области решили сломать водительские стереотипы. Чтобы бороться с нарушением скоростного режима, сотрудники ГАИ провели своеобразный эксперимент, соорудив «слоеный пирог» из стационарных, передвижных датчиков и обычных радаров на трассе М-8, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь, как правило, водители прибавляют газу сверх нормы чаще всего после проезда зоны фотофиксации.

Продублированные дважды стационарные датчики показали: пять лет «писем счастья» сделали свое дело. Водительскую невнимательность, беспристрастная техника и круглые суммы штрафов в значительной мере всё же излечили.

«Слоеный пирог» от ГАИ: на трассе в Гомельской области на 150 км установили 12 фиксирующих скорость устройств-1

Константин Каребо, старший инспектор управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома:
Безусловно, как только датчик установлен, он еще неприработался на этом месте, фиксация идет значительная, потому что водитель непривыкший – не знает. С каждой неделей нарушение скоростных режимов идет уменьшение. Водители привыкли не только к стационарным датчикам, которые стоят в этой точке, и они фактически снижают скорость до разрешенной, привыкли уже и к работе мобильных датчиков контроля скорости. И в целом скоростные режимы стабилизируются.

Ровно 5 лет назад белорусские автомобилисты получили первые «письма счастья». Тогда же на наших дорогах и появились знаки, которые предупреждают о въезде в зону автоматической фиксации скоростного режима.

# общество # ГАИ # Константин Каребо

Другие новости рубрики

Все новости
Первый сноп – как символ начала уборочной кампании: обряд «Зажинки» проходит в Гомельской области
23 июля 2017 10:23

Первый сноп – как символ начала уборочной кампании: обряд «Зажинки» проходит в Гомельской области

«Уходил – мы спали, приходил – дети уже спят»: как в Беларуси работают комбайнеры и зачем над полем летают дроны
22 июля 2017 18:15

«Уходил – мы спали, приходил – дети уже спят»: как в Беларуси работают комбайнеры и зачем над полем летают дроны

Забота о старине в современном мире: кто и зачем в Беларуси возрождает памятники истории и архитектуры
22 июля 2017 18:13

Забота о старине в современном мире: кто и зачем в Беларуси возрождает памятники истории и архитектуры