«Слоеный пирог» от ГАИ: на трассе в Гомельской области на 150 км установили 12 фиксирующих скорость устройств

Новости Беларуси. 12 фиксирующих устройств на 150 километров дороги – в Гомельской области решили сломать водительские стереотипы. Чтобы бороться с нарушением скоростного режима, сотрудники ГАИ провели своеобразный эксперимент, соорудив «слоеный пирог» из стационарных, передвижных датчиков и обычных радаров на трассе М-8, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь, как правило, водители прибавляют газу сверх нормы чаще всего после проезда зоны фотофиксации.

Продублированные дважды стационарные датчики показали: пять лет «писем счастья» сделали свое дело. Водительскую невнимательность, беспристрастная техника и круглые суммы штрафов в значительной мере всё же излечили.