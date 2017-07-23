«Слоеный пирог» от ГАИ: на трассе в Гомельской области на 150 км установили 12 фиксирующих скорость устройств

Новости Беларуси. 12 фиксирующих устройств на 150 километров дороги – в Гомельской области решили сломать водительские стереотипы. Чтобы бороться с нарушением скоростного режима, сотрудники ГАИ провели своеобразный эксперимент, соорудив «слоеный пирог» из стационарных, передвижных датчиков и обычных радаров на трассе М-8, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь, как правило, водители прибавляют газу сверх нормы чаще всего после проезда зоны фотофиксации.
Продублированные дважды стационарные датчики показали: пять лет «писем счастья» сделали свое дело. Водительскую невнимательность, беспристрастная техника и круглые суммы штрафов в значительной мере всё же излечили.
Константин Каребо, старший инспектор управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома:
Безусловно, как только датчик установлен, он еще неприработался на этом месте, фиксация идет значительная, потому что водитель непривыкший – не знает. С каждой неделей нарушение скоростных режимов идет уменьшение. Водители привыкли не только к стационарным датчикам, которые стоят в этой точке, и они фактически снижают скорость до разрешенной, привыкли уже и к работе мобильных датчиков контроля скорости. И в целом скоростные режимы стабилизируются.
Ровно 5 лет назад белорусские автомобилисты получили первые «письма счастья». Тогда же на наших дорогах и появились знаки, которые предупреждают о въезде в зону автоматической фиксации скоростного режима.