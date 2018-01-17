Скидки – от 5 до 50 %. В продажу поступили «Карты гостя Минска»

Новости Беларуси. «Карты гостя Минска» поступили в продажу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туристам доступны три вида – на сутки, двое и трое.
Новости Беларуси. «Карты гостя Минска» поступили в продажу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туристам доступны три вида – на сутки, двое и трое.
Почти 30 человек уже воспользовались новой услугой, в том числе граждане Китая, Италии и Германии. Обладатели карты могут рассчитывать на хорошие скидки – до 50 %.
К программе подключились 37 музеев, две службы проката автомобилей, две компании автобусных экскурсий, 16 гостиниц и 8 торговых сетей.
Борис Васильев, директор УП «Мингорсправка»:
В этот проект вошло 74 туристически привлекательных объектов, в том числе 37 музеев. Из них 14 музеев находится за пределами города Минска. 13 объектов при приобретении этой карты посетить бесплатно. Все остальные посещаются с определенной скидкой – от 5 до 50 %.
В качестве бонуса – бесплатный проезд в наземном общественном транспорте и 10 поездок в метро. Это на время действия карты. Купить ее можно в инфорцентрах в Верхнем городе, на ж/д вокзале и в аэропорту.