Скидки – от 5 до 50 %. В продажу поступили «Карты гостя Минска»

Новости Беларуси. «Карты гостя Минска» поступили в продажу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туристам доступны три вида – на сутки, двое и трое.

Почти 30 человек уже воспользовались новой услугой, в том числе граждане Китая, Италии и Германии. Обладатели карты могут рассчитывать на хорошие скидки – до 50 %.

К программе подключились 37 музеев, две службы проката автомобилей, две компании автобусных экскурсий, 16 гостиниц и 8 торговых сетей.