Символ Воложинского района: скульптуру зимородка установили в центре города

Новости Беларуси. Скульптуру зимородка установили в Воложине. На её изготовление у молодых творцов ушёл месяц. Передать всю красоту редкого вида птиц помогли различные виды материалов и техник, которыми пользовались мастера.

Высота арт-объекта, который встречает гостей и местных жителей в центре города – более двух метров.

Скульптуру установили на берегу городского озера. Место выбрано не случайно. Зимородок – птица, которая живёт у воды, в зелёных зонах. Таким образом жители и гости города могут увидеть скульптуру в месте, максимально приближенном к настоящему «дома» необычной птицы.

Александр Белый, региональный координатор проекта гражданского объединения «Охрана птиц Отечества»:

Мало в Беларуси таких красочных птиц есть, почти тропической расцветки. Мне кажется, что он далжен как-то поднимать людям настроение. Это бетон с мозаикой, и именно мозаика позволила его сделать таким цветным. Надеемся, что он простоит достаточно долго, к нему привыкнут местные жители и начнут себя с ним отождествлять. И с этим памятником, и, шире говоря, с символом.

Павел Кезик, житель Воложина:

Конечно, хотелось чтобы их было намного больше. Потому что к нам очень много гостей призжает, чтобы было где сфотографироваться на память.

Напоминаю, что редкая птица является символом района, который в 2016 году выбрали сами жители. Среди претендентов значились пятеро птиц, в том числе филин, чёрный аист и глухарь.

Пёстрый зимородок понравился больше других, и теперь его изображения украшают населённые пункты Воложенщины.

Инициативу общественной организации Охраны птиц Отечества уже поддержали и другие районы.

Свой символ, соловей, есть в Слуцком.

С птичьим представителем определились и в Миорах на Витебщине, которые ежегодно принимают фестиваль «Жураўлі і журавіны», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.