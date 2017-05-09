Символ Победы в Берлине. Ветеран ВОВ Георгий Артеменков – о «галстуке Рейхстага»

Новости Беларуси. Продолжаем цикл сюжетов о героях войны. «Галстук на Рейхстаге». Старшее поколение хорошо помнит историю Жоры Артеменкова, сына полка 150-й стрелковой дивизии, бойцы которой 1 мая 1945 года водрузили красное знамя на куполе поверженного Рейхстага. Фото 14-летнего мальчишки, штурмовавшего сердце нацистской Германии, видели люди во многих уголках планеты. Сегодня Георгий Артеменков живет в Гомеле. Официальный символ Победы – флаг 150 стрелковой дивизии – хранится в музее Вооруженных Сил России в особых условиях. В небольшом же музее средней школы № 4 города Гомеля в обычной витрине хранится не менее ценный артефакт. Совсем недавно этот галстук был известен любому мальчишке от Владивостока до Бреста. А фотография его владельца когда-то облетела весь мир. Сегодня историю «галстука на Рейхстаге» в музее многие слышат впервые.

Руслан Третьяков, активист музея Боевой славы средней школы № 4 Гомеля:

Жора Артеменков – это мальчик, которому в 1945 году было только 14 лет. Но он принимал участие в штурме Рейхстага. Экскурсоводам музея те самые 14. В этом возрасте у Жоры Артеменкова на груди уже была медаль «За отвагу!»

Георгий Артеменков, ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Рейхстага:

Пришел начальник разведки во взвод и говорит: «Без языка не возвращайтесь». Я сзади шел, а тут немец выходит и в спину стрелять нашим хлопцам. Я выстрелил – пять трупов. А что мне оставалось делать? Волею военных судеб став сыном полка, в разведке легендарной 150-й стрелковой он прошел от Старой Руссы до Рейхстага. Бои за Берлин ветерану вспоминать не хочется – слишком много смертей. В его подразделении после взятия Рейхстага в живых осталось только шесть человек. Георгий Артеменков, ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Рейхстага:

Сражались за каждый подвал, за каждый дом. На звезды героев для каждого из 300 тысяч советских солдат, погибших «за полчаса до Победы», на улицах Берлина золота не хватило. Но имена некоторых из них знает вся планета. Из «Дома Геббельса» Жора Артеменков 1 мая 45 внимательно следил, как его боевые товарищи несли на купол Рейхстага то самое победное знамя. Георгий Артеменков, ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Рейхстага:

Для того, чтобы Егоров и Кантария подняли флаг наверх, им группу сопровождения. Это были. автоматчики, разведчики, люди, которые бы им помогли, ведь все разбито, все лестничные марши и плюс еще ведут огонь. Вот они – легендарные его боевые товарищи Егоров и Кантария. То самое фото, облетевшее издания всего мира. Мальчишка на ступенях поверженного Рейхстага. Это он – Жора Артеменков.