Стали известны все участницы итогового турнира WTA

Конкуренцию второй ракетке мира из Беларуси Арине Соболенко составят первая в топе Ига Швентек из Польши, а также американки Кори Гауфф и Джессика Пегула, чешки Ясмин Паолини и Барбора Крейчикова, Елена Рыбакина из Казахстана и китаянка Чжэн Циньвэнь.

В 2024 году итоговый турнир WTA будет проходить в саудовском Эр-Рияде со 2 по 9 ноября. По итогам соревнований у Арины Соболенко есть хорошая возможность завершить сезон в статусе первой ракетки мира.