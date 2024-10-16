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Стали известны все участницы итогового турнира WTA

16 октября 2024 20:05
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Стали известны все участницы итогового турнира Женской теннисной ассоциации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стали известны все участницы итогового турнира WTA-1

Конкуренцию второй ракетке мира из Беларуси Арине Соболенко составят первая в топе Ига Швентек из Польши, а также американки Кори Гауфф и Джессика Пегула, чешки Ясмин Паолини и Барбора Крейчикова, Елена Рыбакина из Казахстана и китаянка Чжэн Циньвэнь.

В 2024 году итоговый турнир WTA будет проходить в саудовском Эр-Рияде со 2 по 9 ноября. По итогам соревнований у Арины Соболенко есть хорошая возможность завершить сезон в статусе первой ракетки мира.

# Теннис # Арина Соболенко

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