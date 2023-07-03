Шулейко: «Есть сегодня люди, и наш Президент в том числе – он крепок, как Брестская крепость»

Новости Беларуси. Брестская крепость – символ героизма Великой Отечественной войны. Сегодня, 3 июля, в легендарную Цитадель люди приходят целыми семьями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Брестская крепость – символ героизма Великой Отечественной войны. Сегодня, 3 июля, в легендарную Цитадель люди приходят целыми семьями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Площадь Церемониалов в День Независимости раскрасилась в цвета национальной символики. Те, кто на страже нашей безопасности, и те, кто каждый день своим трудом отстаивает мир и независимость нашей Беларуси, сегодня вместе. На главную площадь вынесли знамя Брестской крепости, которое так и не было утрачено защитниками. О каждом погибшем – минута молчания.
Чувство патриотизма должно быть в каждом человеке. Тем более на этом месте, в Брестской крепости, где началась Великая Отечественная война. Это большого стоит. Мы гордимся своей страной, своим городом. Наш город самый прекрасный.
Фото: сайт Брестского облисполкома
Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Мы сегодня справляемся с кредитной политикой, мы сегодня модернизируем и строим новые предприятия. Мы поддерживаем социальную сферу: строим больницы, дороги, занимаемся тяжелым машиностроением, наукой, теми аспектами, которые сегодня наиболее важны. Наша страна, я считаю, идет на верном пути. И ничего нам не грозит. Потому что, в первую очередь, мы в Брестской крепости. И есть сегодня люди, и наш Президент в том числе – он крепок, как Брестская крепость.
Сегодня жители и гости города присоединились к молитве «За Беларусь» в Свято-Николаевском гарнизонном соборе на территории Цитадели. Во время войны ему досталось не меньше, чем крепости. Стены нещадно изранили снаряды. Но белорусы восстановили храм, в 1994-м в нем начались службы. Мир во всем мире и процветание родной Беларуси – то, с чем обращаются белорусы в день своей независимости.
Храм на территории Брестской крепости, которая полита кровью не только русских, белорусов, казахов и всей нашей многонациональной родины Советского Союза. Очень важно, чтобы Господь услышал наши молитвы в этом месте.
Самое главное, о чем хотелось попросить Бога, это о мире на нашей земле. Потому что угроза существует. Еще свежи в памяти предыдущие военные действия, в которых участвовали наши деды, его прадед. Не хочется, чтобы это повторилось. Людям нужно осознавать и делать все возможное – трудиться, молиться и поддерживать существующий курс Беларуси.
Уже вечером у стен Брестской крепости пройдет праздничный концерт. Также брестчане присоединятся к акции «Споем гимн вместе».
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