Шулейко: «Есть сегодня люди, и наш Президент в том числе – он крепок, как Брестская крепость»

Новости Беларуси. Брестская крепость – символ героизма Великой Отечественной войны. Сегодня, 3 июля, в легендарную Цитадель люди приходят целыми семьями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадь Церемониалов в День Независимости раскрасилась в цвета национальной символики. Те, кто на страже нашей безопасности, и те, кто каждый день своим трудом отстаивает мир и независимость нашей Беларуси, сегодня вместе. На главную площадь вынесли знамя Брестской крепости, которое так и не было утрачено защитниками. О каждом погибшем – минута молчания.

Чувство патриотизма должно быть в каждом человеке. Тем более на этом месте, в Брестской крепости, где началась Великая Отечественная война. Это большого стоит. Мы гордимся своей страной, своим городом. Наш город самый прекрасный.

Фото: сайт Брестского облисполкома

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

Мы сегодня справляемся с кредитной политикой, мы сегодня модернизируем и строим новые предприятия. Мы поддерживаем социальную сферу: строим больницы, дороги, занимаемся тяжелым машиностроением, наукой, теми аспектами, которые сегодня наиболее важны. Наша страна, я считаю, идет на верном пути. И ничего нам не грозит. Потому что, в первую очередь, мы в Брестской крепости. И есть сегодня люди, и наш Президент в том числе – он крепок, как Брестская крепость.

Сегодня жители и гости города присоединились к молитве «За Беларусь» в Свято-Николаевском гарнизонном соборе на территории Цитадели. Во время войны ему досталось не меньше, чем крепости. Стены нещадно изранили снаряды. Но белорусы восстановили храм, в 1994-м в нем начались службы. Мир во всем мире и процветание родной Беларуси – то, с чем обращаются белорусы в день своей независимости.