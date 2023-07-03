Как противостоять историческим фейкам? Рассказал Владимир Пархомцев
Екатерина Забенько, ведущая информационных программ ЗАО «Столичное телевидение»:
Историческая правда – наш иммунитет от забвения подвигов дедов и право на собственную страну. Все больше юношей и девушек подключаются к общему делу: сохранение наследия, важная роль сегодня у патриотических клубов. «Рысь» в свое время стал первопроходцем. Чем привлекают школьников, расскажут прямо сейчас представители клуба. Здравствуйте, Владимир Николаевич, Дарья и Андрей. Владимир Николаевич, расскажите, пожалуйста, насколько важна такая работа с молодежью на фоне переписывания истории и откровенной борьбы с наследием победы?
Владимир Пархомцев, начальник отделения гражданско-патриотического воспитания управления идеологической работы ГУКВВ МВД Беларуси:
Разрешите, я начну с маленького рассуждения о том, почему появляются факты подмены истории и манипуляции с историческими фактами. Род, родители, родина, – неслучайно эти слова имеют один корень, а по сути, одно значение и единый смысл. Что объединяет людей? Первое – это их нация, национальность. Второе – родина, то место, где человек родился, вырос, рос и воспитывался. Третье – это общая история группы людей, поживающих на одной территории. Если посмотреть каждое звено, – национальность у человека не заберешь, родину забрать очень сложно, потому что это надо забрать и культуру, и менталитет, и определенные традиции, которые воспитались и появились у человека, родившегося в определенной стране. И история имеет с течением времени свойство забываться. В цепочке это самое слабое звено.
Екатерина Забенько:
Не дадим забыть историю, да?
Владимир Пархомцев:
Не дадим забыть историю. Совершенно верно! Как происходит? Сначала идет подмена фактов, рождение сомнений и обесценивание их. А действительно ли такие исторические события были? А действительно ли они имеют значение для нас всех?
Екатерина Забенько:
Владимир Николаевич, как устоять? Самое главное. Как не подвергнуться этому влиянию?
Владимир Пархомцев:
Любое государство, которое хочет существовать и развиваться, должно понимать. Гражданско-патриотическое воспитание с молодежью – это работа, которая позволит детям и молодежи, которые в будущем станут на наши места, сохранить единство, государство и страну.
Екатерина Забенько:
На чем строится военно-патриотическое воспитание молодежи?
Владимир Пархомцев:
Естественно, если брать исторические факты, то для этой работы мы активно взаимодействуем с политическими, государственными и общественными деятелями, а также с историками. Такими, как Вадим Францевич Гигин, Александр Павлович Шпаковский, Александр Игоревич Марзалюк и другие.
Екатерина Забенько:
Давайте скажем прямо: просто больше и чаще смотрите телевизор, плохого точно не услышите! Хочу поговорить с ребятами. Андрей, чем для тебя стал военно-патриотический клуб «Рысь»? Как он изменил твою жизнь?
Андрей:
Военно-патриотический клуб стал для меня вторым домом, второй семьей. Мы стали одной большой командой.
Екатерина Забенько:
Мне почему-то кажется, что ты возмужал. Ты уже стал настоящим мужчиной за небольшой промежуток времени.
Андрей:
Да, мы развиваем физическую силу, поэтому в будущем как парню мне нужна армейская закалка. Через год я планирую поступать в Военную академию на факультет внутренних войск.
Екатерина Забенько:
Прекрасные планы. Дарья, ребята, идут в клуб для того, чтобы возмужать, стать сильнее, увереннее в себе, а девчонкам зачем?
Дарья:
Я считаю, что это может помочь сплотить коллектив, девочкам это нравится, они тоже хотят ходить в клубы и поступать. Я в этом году поступаю в Военную академию.
Екатерина Забенько:
Ну, во-первых, это красиво. Посмотрим на Дарью, и все поймем, что для девушки это еще и очень хороший пример дальнейших достижений в жизни.