Как противостоять историческим фейкам? Рассказал Владимир Пархомцев

Екатерина Забенько, ведущая информационных программ ЗАО «Столичное телевидение»:

Историческая правда – наш иммунитет от забвения подвигов дедов и право на собственную страну. Все больше юношей и девушек подключаются к общему делу: сохранение наследия, важная роль сегодня у патриотических клубов. «Рысь» в свое время стал первопроходцем. Чем привлекают школьников, расскажут прямо сейчас представители клуба. Здравствуйте, Владимир Николаевич, Дарья и Андрей. Владимир Николаевич, расскажите, пожалуйста, насколько важна такая работа с молодежью на фоне переписывания истории и откровенной борьбы с наследием победы?

Владимир Пархомцев, начальник отделения гражданско-патриотического воспитания управления идеологической работы ГУКВВ МВД Беларуси:

Разрешите, я начну с маленького рассуждения о том, почему появляются факты подмены истории и манипуляции с историческими фактами. Род, родители, родина, – неслучайно эти слова имеют один корень, а по сути, одно значение и единый смысл. Что объединяет людей? Первое – это их нация, национальность. Второе – родина, то место, где человек родился, вырос, рос и воспитывался. Третье – это общая история группы людей, поживающих на одной территории. Если посмотреть каждое звено, – национальность у человека не заберешь, родину забрать очень сложно, потому что это надо забрать и культуру, и менталитет, и определенные традиции, которые воспитались и появились у человека, родившегося в определенной стране. И история имеет с течением времени свойство забываться. В цепочке это самое слабое звено. Екатерина Забенько:

Не дадим забыть историю, да? Владимир Пархомцев:

Не дадим забыть историю. Совершенно верно! Как происходит? Сначала идет подмена фактов, рождение сомнений и обесценивание их. А действительно ли такие исторические события были? А действительно ли они имеют значение для нас всех?

Екатерина Забенько:

Владимир Николаевич, как устоять? Самое главное. Как не подвергнуться этому влиянию? Владимир Пархомцев:

Любое государство, которое хочет существовать и развиваться, должно понимать. Гражданско-патриотическое воспитание с молодежью – это работа, которая позволит детям и молодежи, которые в будущем станут на наши места, сохранить единство, государство и страну. Екатерина Забенько:

На чем строится военно-патриотическое воспитание молодежи? Владимир Пархомцев:

Естественно, если брать исторические факты, то для этой работы мы активно взаимодействуем с политическими, государственными и общественными деятелями, а также с историками. Такими, как Вадим Францевич Гигин, Александр Павлович Шпаковский, Александр Игоревич Марзалюк и другие. Екатерина Забенько:

Давайте скажем прямо: просто больше и чаще смотрите телевизор, плохого точно не услышите! Хочу поговорить с ребятами. Андрей, чем для тебя стал военно-патриотический клуб «Рысь»? Как он изменил твою жизнь?

Андрей:

Военно-патриотический клуб стал для меня вторым домом, второй семьей. Мы стали одной большой командой. Екатерина Забенько:

Мне почему-то кажется, что ты возмужал. Ты уже стал настоящим мужчиной за небольшой промежуток времени. Андрей:

Да, мы развиваем физическую силу, поэтому в будущем как парню мне нужна армейская закалка. Через год я планирую поступать в Военную академию на факультет внутренних войск. Екатерина Забенько:

Прекрасные планы. Дарья, ребята, идут в клуб для того, чтобы возмужать, стать сильнее, увереннее в себе, а девчонкам зачем?