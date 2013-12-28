Штраф за незаконную вырубку елей - от 5 до 50 базовых величин, стоимость елки на рынке - от Br35 тыс

Новости Беларуси. Елки в законе. Контроль за вырубкой зеленых красавиц ведется круглосуточно. Лесные массивы, а также дороги, проходящие вблизи, патрулируют инспектора. Самостоятельная заготовка деревьев без разрешительных документов запрещена. Незаконная вырубка может обернутся штрафом от 5 до 50 базовых величин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти лесные тропы они узнают даже с закрытыми глазами. На страже природы зеленый патруль круглосуточно. К тому же, сейчас сезон - предпраздничный. В плеяде браконьеров пополнение — любители елок за даром, вид особый. Встречаются, конечно, и те, кто не прочь подзаработать, но в основном среди дровосеков — любители. Зачем платить за то, что можно получить и так? Срубленная «для себя» елочка вряд ли будет угнетать морально, зато материальный урон будет вполне ощутим, если поймают.

Владимир Король, заместитель начальника Борисовской межрайинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:

Административная ответственность за это. Наложение штрафа на физическое лицо в размере от 5 до 50 базовых величин.

Из года в год нарушителей все меньше, однако браконьеры становятся изобретательнее. Редкое дежурство проходит без погони. Активизируются хвойные охотники под покровом ночи. Впрочем, встречаются смельчаки и днем. Мы попытались их отыскать.

И вот, похоже, то, что нужно. Припаркованная на лесном отшибе машина сразу же вызывает подозрения, но хозяин уверяет, приехал в лесную глушь дабы созидать, а не разрушать природу.

Взять след елочного браконьера, а тем более поймать с поличным, не так-то просто. Кто стоит за вырубленной опушкой предстоит выяснить, а мы по обратной дороге решаем заехать на елочный базар, благо, таковых хватает. Сходу интересуемся ценой.

Продавец:

До 1 м - 35 тысяч, от 1м до 2м - 40, свыше 2 метров - 60 тысяч.

Цена самой дорогой в десять раз меньше минимального штрафа. Каждому покупателю — чек. Это гарантия на случай, если остановят. Кстати, инспектора это могут сделать даже на трассе.

Михаил Волосач, лесничий ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз»:

Выдается чек, выписывается на месте. В лесу выписывается билет на заготовку, доставка по накладной транспортной. Чек при себе должен человек иметь, когда домой несет. Тогда проблем никаких не будет.

Тем временем лесной уголок на асфальте редеет, впрочем, эта зеленая зона будет пополняться легально. И здесь, что называется двух зайцев одним выстрелом: и самому спокойней, и за природу не обидно.