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Штормовое предупреждение объявлено на 5 и 6 марта в Беларуси

03 марта 2019 13:41
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Новости Беларуси. Спасатели объявили штормовое предупреждение на 5 и 6 марта.  

По сведениям МЧС Беларуси, во вторник утром и днём, а также в среду ночью на всей территории республики ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-22 м/с.  

В Минске порывы ветра будут немного мягче – 15-20 м/с.  

Аналогичную информацию сообщает Белгидромет.  

Ранее мы рассказывали о том, что на предстоящей неделе в Беларуси будет прохладная погода.  

Также ожидаются мокрый снег и гололедица – здесь подробности.  

# Погода в Беларуси # общество

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