Штормовое предупреждение объявлено на 5 и 6 марта в Беларуси

Новости Беларуси. Спасатели объявили штормовое предупреждение на 5 и 6 марта.

По сведениям МЧС Беларуси, во вторник утром и днём, а также в среду ночью на всей территории республики ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-22 м/с.

В Минске порывы ветра будут немного мягче – 15-20 м/с.

Аналогичную информацию сообщает Белгидромет.

Ранее мы рассказывали о том, что на предстоящей неделе в Беларуси будет прохладная погода.