Штормовое предупреждение объявлено на 5 и 6 марта в Беларуси

Новости Беларуси. Спасатели объявили штормовое предупреждение на 5 и 6 марта.
По сведениям МЧС Беларуси, во вторник утром и днём, а также в среду ночью на всей территории республики ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-22 м/с.
В Минске порывы ветра будут немного мягче – 15-20 м/с.
Аналогичную информацию сообщает Белгидромет.
Ранее мы рассказывали о том, что на предстоящей неделе в Беларуси будет прохладная погода.
Также ожидаются мокрый снег и гололедица – здесь подробности.