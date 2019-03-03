Мокрый снег и гололедица. Погода на неделю с 3 по 8 марта

Новости Беларуси. В Беларуси на предстоящей неделе зима хоть и ослабит свои позиции, но ещё не уйдёт. С 3 по 8 марта в стране ожидаются мокрый снег и гололедица.

В первой половине недели погоду будут определять атмосферные фронты со стороны Западной Европы. Со среды в республике прогнозируется пониженное атмосферное давление из-за влажной и неустойчивой воздушной массы.

Температура воздуха на протяжении семи дней будет следующей: в Бресте от +4°C до +11°C, в Витебске от -3°C до +8°C, в Гомеле от +3°C до +10°C, в Гродно – +3… +9°C, в Могилёве – 0… +9°C, в Минске – 0… +8°C.