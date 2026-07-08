Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Беларусь с официальным двухдневным визитом. Программа лидера государства началась с посещения площади Победы. Там состоялась торжественная церемония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шавкат Мирзиёев возложил венок к монументу Победы и почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны.

В Минске открыли Торговый дом Узбекистана.

Беларусь и Узбекистан объединяет общая неразрывная память о героях Великой Отечественной войны. На полях сражений белорусы и узбеки плечом к плечу ковали одну на всех Победу. Из Узбекской ССР на фронт ушли около 2 миллионов человек.