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Шавкат Мирзиёев возложил венок к монументу Победы

08 июля 2026 16:56
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Беларусь с официальным двухдневным визитом. Программа лидера государства началась с посещения площади Победы. Там состоялась торжественная церемония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шавкат Мирзиёев возложил венок к монументу Победы-2

Шавкат Мирзиёев возложил венок к монументу Победы и почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны.

В Минске открыли Торговый дом Узбекистана.

Беларусь и Узбекистан объединяет общая неразрывная память о героях Великой Отечественной войны. На полях сражений белорусы и узбеки плечом к плечу ковали одну на всех Победу. Из Узбекской ССР на фронт ушли около 2 миллионов человек.

# Международная политика # Беларусь-Узбекистан # Шавкат Мирзиеев # Александр Лукашенко

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