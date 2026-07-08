Президент Узбекистана прибыл в Беларусь с официальным визитом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Беларусь. Борт главы государства встретили в Национальном аэропорту Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко проведет переговоры с Шавкатом Мирзиёевым. В рамках переговоров на высшем уровне главы государств рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества и перспективы его укрепления в различных сферах.

Центральное направление в повестке – развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов. К подписанию по итогам переговоров готовятся около двух десятков документов. Главный из них – Декларация об установлении стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном.