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Президент Узбекистана прибыл в Беларусь с официальным визитом

08 июля 2026 13:50
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Беларусь. Борт главы государства встретили в Национальном аэропорту Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Узбекистана прибыл в Беларусь с официальным визитом-2

Александр Лукашенко проведет переговоры с Шавкатом Мирзиёевым. В рамках переговоров на высшем уровне главы государств рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества и перспективы его укрепления в различных сферах. 

Центральное направление в повестке – развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов. К подписанию по итогам переговоров готовятся около двух десятков документов. Главный из них – Декларация об установлении стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном.

# Беларусь-Узбекистан # Шавкат Мирзиеев # Международное сотрудничество

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