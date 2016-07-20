Сезон черники: почём заготовители принимают ягоду и куда перепродают?

Новости Беларуси. Ягодный сезон в самом разгаре. Как никогда щедрый в этом году урожай черники. Только на Брестчине за неполный месяц заготовили больше 700 тонн ягоды. Это значительно больше, чем в прошлом и позапрошлом годах. Черника по-прежнему не только вкусный и полезный продукт, но и неплохая статья дохода для белорусов. Подробности – в материале корреспондента программы Новости «24 часа» на СТВ.

О том, что собранные собственными руками дары имеют не только отличный вкус, но и могут звенеть рублем в кошельке, знает каждый сельский житель. Вот и Павел Петрович в разгар лета времени зря не теряет. Полезную ягоду сначала запасает для семьи, а уже потом собирает на продажу.



Павел Павлов, житель Пружан:

Как раз сезончик, ягод много. И почему же, грех не подзаработать.

Одно другому не мешает. Что где-то шатался бы, лежал бы на диване, так вот, пожалуйста, почти 200 тысяч вчера.

Петр Бутрим, СТВ:

Урожай черники в этом году как никогда щедрый. Об этом твердят все ягодники. Вот и нам далеко идти не пришлось. От трассы отошли совсем

не много, но уже за несколько минут успели собрать целую горсть.

В пункте заготовки черники немноголюдно – в основном, сдали ягоду задолго до обеда. Об этом говорят заполненные до отказа емкости. Цена в рубль семьдесят за килограмм – невысока, но местных ягодников она не кусает.

Зинаида Жолнерук, заготовитель:

У нас в день килограммов 50 сдается. И за 17 несут. Старушка вчера 8 килограммов принесла вечером, насобирала чистенько, хорошо.

Низкая цена заготовителя объясняется просто: на европейском

рынке за белорусскую чернику к концу сезона, к сожалению, платят не так

много, как прежде.

Александр Яроцкий, заместитель председателя Пружанского райпо:

В последнее время цена снижается. Если в начале сезона было и

1,5-1,55 евро за килограмм, в настоящее время озвучивают цену 1,2-1,25

евро.



Алексей Макаревич, начальник отдела заготовок Брестского облпотрбсоюза:

Приступили уже к реализации ягоды. Порядка 100 тонн поставили на

перерабатывающие предприятия республики, приступили к поставкам за пределы. Партнеры традиционно наши – это Польша и Прибалтика. Рассматриваем варианты работы с Россией.

А вот это частное предприятие на рынке переработки черной ягоды – один из самых крупных игроков. Для ее хранения здесь используют специальную «шоковую» заморозку. В таком виде продукцию отправляют в Швейцарию, где из ягоды, собранной в белорусских лесах, успешно делают лекарственные препараты.

Василий Замушинский, директор предприятия по переработке ягод:

В течении пяти минут сама ягода замораживается до температуры -26 градусов.

Всего же за неполный месяц заготовители Брестчины собрали

порядка 700 тонн ягоды – на порядок больше, нежели в прошлом и позапрошлом годах. Черника по-прежнему не только полезный продукт на столе каждого белоруса, но и неплохая статья дохода.