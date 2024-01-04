Семьям первенцев нового года передали поздравления от Президента

В первые мгновения Года качества в Беларуси родились трое новогодних малышей. Это мальчик и две девочки в Минской области, Витебске и столице. По традиции их семьям переданы подарки от Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подарки первым от Первого – одно из самых трогательных белорусских начинаний. В роддоме 3-й клинической больницы Минска мамой стала Анна Зайцева. С появлением малышки семья теперь многодетная.

Маленький белорус появился на свет в первые минуты нового года и в Витебском областном роддоме. Пополнение также в семье Фелистович. Рождение ребенка в новогоднюю ночь стало волнительным событием, таким же приятным, как и забота государства.

Олеся Фелистович:

Поблагодарили Бога за мальчика. Папа сказал детям, что еще две девочки мама нам привезет из роддома чуть-чуть попозже, когда отдохнет. Материнство для меня – это жизнь, я этим живу. Когда узнаю, что беременная, радуюсь каждому как первому.

Мир и улыбка ребенка – символы благополучия. В этом году новорожденных в ночь на 1 января почти вдвое больше, чем в прошлом. В самом начале 2024-го в Беларуси появилось 32 младенца – 21 девочка и 11 мальчиков. Сокровенное чудо и лучший подарок для родителей.