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Семьям первенцев нового года передали поздравления от Президента

04 января 2024 07:00
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В первые мгновения Года качества в Беларуси родились трое новогодних малышей. Это мальчик и две девочки в Минской области, Витебске и столице. По традиции их семьям переданы подарки от Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семьям первенцев нового года передали поздравления от Президента-1

Подарки первым от Первого – одно из самых трогательных белорусских начинаний. В роддоме 3-й клинической больницы Минска мамой стала Анна Зайцева. С появлением малышки семья теперь многодетная.

Семьям первенцев нового года передали поздравления от Президента-4

Маленький белорус появился на свет в первые минуты нового года и в Витебском областном роддоме. Пополнение также в семье Фелистович. Рождение ребенка в новогоднюю ночь стало волнительным событием, таким же приятным, как и забота государства.

Семьям первенцев нового года передали поздравления от Президента-7

Олеся Фелистович:
Поблагодарили Бога за мальчика. Папа сказал детям, что еще две девочки мама нам привезет из роддома чуть-чуть попозже, когда отдохнет. Материнство для меня – это жизнь, я этим живу. Когда узнаю, что беременная, радуюсь каждому как первому.

Семьям первенцев нового года передали поздравления от Президента-10

Мир и улыбка ребенка – символы благополучия. В этом году новорожденных в ночь на 1 января почти вдвое больше, чем в прошлом. В самом начале 2024-го в Беларуси появилось 32 младенца – 21 девочка и 11 мальчиков. Сокровенное чудо и лучший подарок для родителей.

Семьям первенцев нового года передали поздравления от Президента-13

Новогодние праздники для детей – еще одна традиция Дворца Независимости. В ближайшие несколько дней они продолжатся для тех, кто особенно ждет исполнения мечты. Накануне в торжественном зале собрались более 300 детей из многодетных и приемных семей всех регионов страны. Спектакль «Новогодние приключения» показал, насколько важно быть вместе и просто дружить. По завершении представления гости получили подарки от Президента.

# Рождаемость в Беларуси # общество

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